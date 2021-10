El Reial Madrid va tastar ahir el sabor de la derrota per primer cop des que va començar la lliga, en perdre per 70-75 davant del Gran Canària liderat per Pustovyi (14 punts i 6 rebots) i Ennis (13 punts). El conjunt insular va trencar una ratxa d’onze ensopegades seguides contra els de Pablo Laso.

El partit, però, va començar favorable als blancs, que es van posar amb un 19-9. Només Pustovyi trobava la cistella d’un Madrid que va atenallar els canaris (21-14 al final del primer període). El Gran Canària va ser més dur en defensa i l’equip de Fisac va empatar 35-35 al descans.

Un parcial de 7-2 va donar aire al Madrid a l’inici del tercer període (42-37), però el Gran Canària estava immers en una bona dinàmica i va restablir l’equilibri (42-41), guiat per Albicy. Pustovyi va fer la tercera falta, però els illencs no van cedir (52-53).

Els darrers deu minuts van començar amb un intercanvi de cistelles fins que un triple d’Ennis va deixar el marcador en 58-64. Un altre tir de 3 de l’escorta i una contra de Salvó van deixar el Madrid contra les cordes (59-69). Els de Laso van reaccionar (68-69), però un triple de Slaughter va significar l’estocada definitiva i el Gran Canària es va endur el triomf.

El Barça, pels pèls

En una tarda marcada per l’homenatge a Carlos Cabezas, a qui l’Unicaja li ha retirat el 10, el Barça va salvar la victòria a darrera hora amb dos tirs lliures de Hayes que van deixar el marcador en un igualat 73-75 després que l’Unicaja insinués la remuntada.

L’UCAM Murcia va sumar el cinquè triomf i s’instal·la a la part alta en derrotar el Baskonia per un punt (80-79), amb 16 punts de Taylor. En una bona actuació coral, el Bilbao va parar els peus al Burgos (87-81) i agafa aire tot i que continua a la part baixa.