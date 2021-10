La destitució de Ronald Koeman com entrenador del FC Barcelona i el fet que calgui esperar uns dies perquè arribi el seu relleu definitiu, Xavi Hernández, va obrir ahir un compàs d’espera a l’entitat blaugrana per saber qui seria el preparador pont entre l’un i l’altre, el qu e afrontaria el duel de diumenge a casa contra l’Alabès i, probablement, el decisiu de dimarts de la Lliga de Campions al camp del Dinamo de Kíev. I durant tot el matí va semblar que aquesta persona seria un bagenc, l’avinyonenc Albert Capellas. Al final, però, el Barça va triar l’opció natural i es va decantar per Sergi Barjuan,entrenador del filial. Capellas el rellevarà transitòriament en el Barça B.

La llebre la va aixecar el periodista Jordi Basté al Món a RAC-1 en afirmar que Capellas seria el substitut interí de Koeman. L’avinyonenc va tornar fa uns mesos al Barça, va arribar a ser ajudant del filial entre el 1999 i el 2003, però posteriorment, quan es va acabar la primera etapa de Joan Laporta al club blaugrana, va decidir iniciar un llarg periple a l’estranger.

Bevent de moltes fonts

Així, el 2010 se’n va anar als Països Baixos al costat de, precisament, qui formava parella de laterals en el Barça del Dream Team amb Sergi Barjuán, Albert Chapi Ferrer. Va ser al Vitesse, conjunt en el qual es va quedar quan el primer entrenador va ser destituït al costat d’altres preparadors locals com John van den Brom i Peter Bosz, amb qui coincidiria uns després.

El 2014 se’n va anar a Dinamarca, on va ser segon entrenador del Brondby, un dels equips més destacats de la capital, amb Thomas Frank. Va ser llavors quan Bosz el va cridar per tornar a ser el seu ajudant, ara al Maccabi de Tel-Aviv israelià, club en què el director esportiu era Jordi Cruyff. D’allà, Bosz i ell van marxar al Borussia Dortmund, precisament l’estiu en què l’equip renà va traspassar Dembélé al Barça. Només hi van durar tres mesos.

Jordi Cruyff va pensar en ell, a continuació, per emprendre una aventura a la Superlliga xinesa com a primer i segon entrenadors. Van evitar el descens del Chongqing i Capellas, amb nom a Dinamarca després del seu pas del Brondby, va decidir tornar a Europa i fer-se càrrec de la selecció danesa sub-21.

Al país nòrdic va fer molt bona feina. La millora de les diferents seleccions, demostrada amb les semifinals de l’Eurocopa de l’absoluta aquest estiu i també amb la classificació ja matemàtica per al Mundial de Qatar, es basa en una formació en la qual Capellas té molt a veure. De fet, ell era el seleccionador que va portar l’equip sub-21 als quarts de final de l’últim campionat d’Europa, a Eslovènia i Hongria. Van ser eliminats per penals per Alemanya, que seria el futur campió. Amb el triomf electoral de Laporta, va decidir que era l’hora de tornar a casa i instal·lar-se a la recent creada àrea de metodologia del club.

De fet, ell és un cruyffista confés. Ha fet vídeos de tàctica al portal Cruyff Football i va declarar en una entrevista al portal MarcadorInt fa poc temps que «no estic d’acord amb la frase que cal guanyar com sigui. Això és posar-ho tot al 50% de les possibilitats. No practiquem un joc de posició per romanticisme, sinó perquè entenem que estem més a prop d’oferir un bon espectacle i guanyar».

Decisió presidencial

Segons sembla, la decisió final de qui havia de rellevar temporalment Koeman la va prendre personalment Laporta entre Sergi, Capellas i Albert Roca, preparador físic del neerlandès. Va triar el primer, que ja a la tarda va dirigir el seu primer entrenament amb la plantilla. Sergi Barjuán, que cal veure si allargarà la seva etapa com a entrenador durant un, dos o tres partits, fins a l’aturada de seleccions, va formar part de la candidatura de Laporta en les eleccions i va rellevar de manera sorprenent Javi García Pimienta com entrenador del B, amb qui és 13è a Primera RFEF, aquest estiu.