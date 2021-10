A part de tot, no tenen sort. En condicions normals el Barça n’hauria hagut de tenir prou amb el joc que va fer ahir per derrotar un Alabès que lluita per no baixar a la Lliga SmartBank. Però falta massa coses. Primer de tot, jugadors. La mostra de lesionats de la graderia, amb De Jong, Dembélé, Pedri, Araujo i Ansu Fati haurien de servir per donar una mica més de consistència a l’equip. I després, ofici. I això que ahir l’errada va venir de dos dels veterans, perquè l’eslàlom maradonià entre Luis Rioja i Joselu que va significar l’empat de l’Alabès va arribar per una falta de contundència impròpia de la quantitat d’anys que fa que Busquets i Piqué juguen a això. El Barça va tocar i tocar, però li falta gol i a la mínima el rep. Dos punts més que marxen i la culerada ja ni deu mirar on es troba el lideratge, sinó per on passa Xavi en el seu camí cap al Camp Nou.

Amb Nico i Gavi com a volants, i amb cap més canvi perquè la plantilla tampoc no dona gaire per més, la primera part del Barça va ser de més a menys. Va començar amb una bona centrada de Gavi i amb bona circulació de pilota. L’Alabès, que es va presentar al Camp Nou amb dos extrems i un davanter centre perquè tothom ja s’hi veu amb força, va anar reculant de mica en mica i amb dos bons centrals van aturar els atacs locals. En la primera part, el suplent Sivera només va haver d’intervenir en un cop de cap d’Eric Garcia en un córner i amb una rematada centrada de Memphis. A més, el Barça va perdre Agüero, marejat i traslladat després a l’hospital.

Sense temps de gaudir

La segona meitat no hauria pogut començar millor. Gairebé en la primera jugada, Memphis va agafar la pilota a la frontal de l’àrea i va etzibar un tret parabòlic que va vèncer la resistència del porter visitant. El més difícil estava fet, però només tres minuts més tard Rioja, que li té agafada la mida al Barça perquè l’any passat li va anotar dos gols, va fer un eslàlom superant Dest, un Busquets que va entrar amb por, va combinar amb Joselu, que va sortejar Piqué amb un cop de taló, i després va regatejar un Ter Stegen ja tip d’una defensa de paper per marcar l’empat a un. L’Alabès ja no va inquietar més.

En canvi, el Barça va bombardejar Sivera amb xuts de lluny i fins i tot va fer un pal, en una gran passada de Gavi que Memphis va estavellar a la fusta. Nico González era qui més ho intentava, però en plena reacció l’equip va perdre Piqué amb una lesió muscular. L’entrada de Lenglet va propiciar també la de Riqui Puig per Gavi, però el de Matadepera va estar desordenat i molt menys efectiu que el sevillà.

Fins al final, les ocasions ja van ser poc clares, amb dos jugadors del filial, Abde i Balde, intentant entrar per les bandes amb unes ganes de fer-ho bé importants però amb les errades pròpies de l’edat. Segueix el viacrucis blaugrana. I dimarts, una final al dur hivern de Kíev.