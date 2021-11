El Barça va sumar ahir la vuitena victòria en vuit partits i continua com a líder invicte de l’ACB després de derrotar el Fuenlabrada per 79-69. El Reial Madrid, per la seva part, es va desfer sense problemes del Baskonia per un contundent 65-83 a Vitòria.

Els blaugrana van haver de lluitar per desfer-se d’un Fuenlabrada combatiu però que només porta dos triomfs. Els madrilenys van aguantar el ritme de l’equip de Jasikevicius fins a la meitat del tercer quart. El partit, al descans, estava igualat, amb un 34-34 que deixava clar que els atacs no havien estat gaire encertats. Els blaugrana, però, van agafar aire a la segona meitat del duel (57-50), malgrat que Mirotic no va tenir el seu millor dia (7 punts).

Els blaugrana se’n van anar fins a un 71-52 insalvable que el Fuenlabrada només va poder retallar per deixar el marcador final en els deu punts de desavantatge. Higgins (13) i Kuric (12) van ser els màxims anotadors locals.

Al Buesa Arena, el Baskonia va exhibir un cop més el seu mal estat de forma i va encaixar la quarta derrota consecutiva. El Betis va donar la sorpresa a València i va sumar una victòria molt valuosa (81-84), tot i que encara és el cuer, empatat amb Bilbao i Fuenlabrada. El Breogan i l’UCAM van intercanviar les seves dinàmiques i els primers van guanyar per 94-89.