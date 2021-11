Les prestacions del Centre d’Esports Manresa a domicili aquesta temporada són difícilment millorables. El conjunt manresà va tornar a palesar la seva capacitat per domesticar els oponents més temibles en el seu territori i va signar un meritori empat al terreny de joc del CF la Pobla de Mafumet (0 a 0). Només les aturades del porter tarragoní Dani Parra a la segona part van impedir la victòria d’un equip que, tot i ocupar el novè lloc a la classificació, amb 14 punts, és a només tres punts del tercer classificat, el Girona FC B (17 punts).

La primera acció perillosa de la confrontació la van protagonitzar Noah i Pau Darbra. El davanter d’origen ghanès va centrar des de l’esquerra i el jugador de Tiana va rematar de cap per sobre el travesser (min 3). La igualtat va prevaler fins que els amfitrions van encertar a executar amb mestria una jugada d’estratègia arran de l’execució d’un servei de cantonada. La rematada de cap de Dani Molina es va estavellar en un dels pals de la porteria d’Òscar Pulido. L’acció va despertar l’instint ofensiu dels jugadors d’Adolfo Bainés i un minut després Víctor Valverde va festejar amb el gol amb un xut creuat que va sortir molt a prop del pal esquerre de la porteria manresana.

Cinc minuts. Aquest va ser el període que va durar l’allau ofensiva dels tarragonins abans que els blanc-i-vermells trobessin com aturar-la. No endebades, abans d’arribar a l’equador del primer període, el CE Manresa va iniciar la seva persistent ofensiva. Àlex Iglesias (min 20) i Nil Garrido (min 23) van advertir els amfitrions amb dos xuts intencionats i Javi López (min 24) va rematar de cap una bona centrada de Juli Serrano que Dani Parra va blocar. Deu minuts després, un servei de cantonada executat per Pau Darbra es va estavellar a la xarxa lateral de la porteria local, molt a prop de la base del pal. Finalment, Jordi de Sande va rematar ben a prop de l’esquadra, també de cap, una centrada de l’agosarat lateral Àlex Iglesias (min 37).

Noah va generar la primera ocasió de la represa abans de consumir-se el primer minut de joc. Després d’una bona conducció, el davanter va xutar fregant el travesser des del balcó de l’àrea local. Dani Parra va iniciar la seva exhibició en desviar a córner una canonada de Javi López (min 59) i va refermar el seu potencial en conjurar un enverinat xut ras de Noah des d’un dels vèrtexs de l’àrea de gol (min 78). El porter tarragoní també va aturar la rematada de cap en planxa d’Aleix Díaz (min 86). Tot seguit, Dani Parra va arrodonir la seva actuació en impedir els gols olímpics que van estar a punt de materialitzar Marc Martínez i Aleix Díaz en executar el cinquè i el sisè serveis de cantonada favorables a l’equip de Ferran Costa (min 87). Per acabar, en blocar la falta executada per Marc Martínez (min 95), el porter de la Pobla va frustrar l’última opció de victòria del CE Manresa.