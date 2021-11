La gironina Paula Badosa jugarà aquest dimarts en una de les semifinals del Màster femení després de guanyar davant la grega Maria Sakkari per 7-6 (4) i 6-4 i després que Aryna Sabalenka s'imposés a Iga Swiatek per 2-6, 6-2 i 7-5. La classificació de Badosa per a les semifinals depenia del resultat del partit que enfrontava a Sabalenka i Swiatek. La victòria de la bielorussa ha assegurat matemàticament a Badosa un lloc en la semifinal.

L'últim partit del grup davant Swiatek aquest dimarts ja només servirà per a conèixer la posició final de la tenista de Begur, primera o segona, a més de ser la millor manera de celebrar els seus 24 anys a la pista.

La tenista gironina, que debutava a les WTA Finals que es disputen a Guadalajara, ha confirmat la seva extraordinària temporada després d'haver guanyat fa unes setmanes el Masters 1.000 d’Indian Wells.

Mentre Badosa ja sap que lluitarà pel títol, Garbiñe Muguruza buscarà les últimes opcions d'accedir a les semifinals aquest dilluns (02.30 h) davant l'estoniana Anett Kontaveit.

Muguruza, que havia caigut en el seu debut davant la txeca Karolina Pliskova (4-6, 6-2, 7-6), va aconseguir "continuar viva" en vèncer a la també txeca, Barbora Krejcikova per 2-6, 6-4 i 6-4. "Vaig patint, però tirant endavant", deia amb optimisme Muguruza que per a classificar-se necessitaria, a més de guanyar a Kontaveit, que Pliskova perdés el partit que es disputa aquest diumenge (21.30 hores).

En cas d'un triple empat a dos punts o a un, la classificació es decidirà per la diferència de sets i, si segueix igualada, per la diferència de jocs.