Quim Monter, un dels skaters més coneguts del país i autèntica llegenda a Manresa, ha mort aquest dimecres amb només 34 anys. Era un habitual no només d'aquesta pràctica a la capital bagenca, sinó a tot el país, on la seva habilitat era reconeguda. Navegant per la xarxa es pot gaudir de molts dels seus trucs.

Per tal d'homenatjar-lo, els seus excompanys han començat a reunir firmes per tal de demanar a l'Ajuntament de Manresa que es posi el nom de Quim Monter a l'skatepark de la ciutat. La pràctica d'aquesta disciplina està molt estesa a Manresa i seria una manera d'homenatjar-lo. El seu funeral tindrà lloc aquest dijous a les 12 del migdia a la sala Montserrat del tanatori Àltima de la capital del Bages.