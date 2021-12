Els alumnes del Centre de Tecnificació del Bages i el Moianès de judo van pujar 22 vegades al podi, 20 de les quals esportistes de l’Esport 7 manresà i del Judo Moià, en el torneig Vila de Falset, organitzat pel nucli de tecnificació del Priorat-Tortosa.

En la categoria benjamí, el centre va viure les victòries de Bruna Rafat, Francesc Rodríguez i Pau Martínez (Esport 7) i de Bruna Jurado, Bruno Pereira i Víctor Burdallo (Judo Moià). També hi va haver segones posicions per a Pau Benito i Lilo Papaskua (Esport 7), a part de la de Vidal Beltran, del Judo Ripoll, entitat que sol entrenar al centre manresà. Els tercers llocs d’aquesta franja dedat van correspondre a Cesc Bajona, Camí Rodríguez (Esport 7) i a Guillem Domingo, Martí Vinyals i Otger Ferrer (Judo Moià).

En la categoria aleví, hi va haver primeres posicions per a Berta Domínguez i Oleguer Prada (Esport 7), a part de la victòria d’Ivet Bertran, del Judo Ripoll. Els segons llocs van ser per a Maurici Casasayas i Ot Fargas (Esport 7) i els tercers pr a Carlos Llamas (Esport 7) i Ona Palau-Ribes i Nora Vinyals (Judo Moià).

En el torneig també van participar, sense obtenir classificació, Toni Plaxats i Aitor Moreno, de l’Esport 7, en categoria benjamí i Núria Corcuera, del Judo Moià, i Toni Ros, Neo Anting, Davit Shamugia Alexandru Ungureanu, Dumi Croitor, Bernat Castany i Senait Raya, de l’Esport 7, en l’aleví.