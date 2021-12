La cursa atlètica “Memorial Alcalde Evaristo” arriba aquest diumenge, dia 12 de desembre, a l’edició número quinze de la seva trajectòria. La tasca de voluntaris i de l’Ajuntament ha originat en aquesta ja mítica cursa que molts runners la tinguin marcada en els seus calendaris des de fa força mesos. Després que l’any passat s’hagués de suspendre, aquest any se celebra més tard del que és habitual. Aquesta cursa es diferencia de les altres per la bona organització i per l’entorn en el que es desenvolupa, tal i com coincideixen molts participants de les darreres edicions.

Així, diumenge, els carrers del Pont de Vilomara s’ompliran. Es preveu que la participació d’enguany superi els 300 atletes en la cursa de 10 quilòmetres i de 100 en les curses de promoció. A més, la cursa comptarà amb la presència d’esportistes d’elit del moment com Pol Guillén, atleta i corredor de fons campió de Catalunya de 1500 metres al 1999, 2001, 2002 i 2003, Meritxell Soler, que va fer la millor marca estatal a la mitja marató de Granollers d’aquest any amb uns brillants 1h13’14”, Xavi Tomasa que a El Tast de la Mitja de Granollers va aconseguir fer els 10Km en 30’34” i l’Andreu Simon que als seus 29 anys ha aconseguit ser un dels millors trail runner del panorama nacional amb el títol de campió d’Espanya al Paso i campió dels 42K a la Transgrancanària. La matinal s’iniciarà a partir de les 10h amb les curses de promoció per donar pas, a les 11h, a la sortida de la cursa de 10 i 5 quilòmetres. Com cada any, 1 euro es destinarà al Sant Joan de Déu Pediàtric Cancer Center de Barcelona per lluitar contra el càncer infantil. Com ja és habitual en aquesta cursa, els atletes i els voluntaris rebran uns més que interessants obsequis per la seva participació. Per obtenir més informació relacionada, podeu visitar la plana web de la cursa, www.cursaelpont.cat.