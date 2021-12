El Barça ha golejat el Rayo Vallecano aquest matí a l'Estadi Johan Cruyff, però el resultat no reflecteix la dificultat que ha implicat el partit per a les blaugranes. Un gol de la sesrovirenca Jana Fernández al quart d'hora de joc semblava que obria el camí a una nova allau barcelonista, però el conjunt madrileny, en el que ha destacat la fruitosenca Paula Fernández, no ha donat el seu braç a tòrcer fins al minut 80, quan Melanie ha tranquil·litzat el públic amb el 2-0 en el seu partit 499 amb la samarreta del Barça. L'equip de Jonatan Giráldez continua líder invicte, amb 14 victòries en 14 jornades, mentre que les vallecanes es mantenen penúltimes.

La immensa majoria dels rivals del Barça se'n van als vestidors, després dels noranta minuts de joc, amb un cabàs de gols en contra. Però dia rera dia, els equips intenten complicar-li la vida al vigent campió d'Europa, i si la doble línia defensiva del Hoffenheim, el bloc alt i la pressió del Llevant i la intensitat de l'Athletic Club i el Real Madrid van exigir el millor de les catalanes, ahir el Rayo va plantar cara al líder tancant espais, amb ajudes a les bandes i dificultant el joc interior.

No obstant això, en el minut 15, Caroline Graham Hansen ha centrat una falta des de la dreta de l'atac i Jana Fernández, sola al cor de l'àrea, ha rematat de cap, picant la pilota i desbordant l'estirada de Larqué. Molt probablement, la immensa majoria dels més de dos mil espectadors presents al Johan Cruyff han imaginat en aquell moment que el Rayo seria la víctima propiciatòria d'una altra golejada. Però la realitat ha estat ben diferent i el Barça, probablement necessitat d'una aturada per descansar i recarregar piles (dimecres disputa a les 17 h, de nou a casa, el darrer matx de l'any, contra el Madrid CFF), no ha pogut trobar els forats necessaris per foradar la defensa del conjunt madrileny. La falta de velocitat en la circulació de la pilota i les imprecisions de les locals ha contrastat amb la intensitat del Rayo, que viu una temporada convulsa des que a la pretemporada van haver de fer vaga per reclamar que el club les cridés a signar els contractes de treball.

A la banda esquerra, cada vegada de Graham Hansen i Aitana intentaven progressar topaven amb muralles construïdes a partir de les ajudes de fins a tres i quatre jugadores. Martens, a la dreta, tampoc tenia millor sort. I Pina i Hermoso, que han intercanviat posicions entre l'espai del 9 i la mitja punta, no han tingut el seu millor dia, ofegades per la serietat de la rereguarda visitant.

Tot i això, el Rayo no ha inquietat gaire Gemma Font, avui titular. Un xut de vaselina de Paula i, sobretot, un gol anul·lat a Ponciano per fora de joc han estat les grans ocasions de les jugadores dirigides per Miguel Ángel Quejigo, que han hagut d'assumir la derrota al minut 80 quan Melanie ha resolt un embolic dins l'àrea fent el 2-0. Un penal transformat per Jenni Hermoso i un xut amb rebot d'Aitana han acabat de concretar en golejada una victòria molt difícil d'aconseguir.

Bons partits de la Jana i la Paula

Jana Fernández ha tornat a ser titular després de sortir en l'onze inicial contra el Koge a la Lliga de Campions, i no només ha obert el triomf blaugrana amb el seu gol sinó que s'ha mostrat molt segura a l'eix de la defensa. Contundent i amb sentit de l'anticipació, ha demostrat perquè Jonatan Giráldez li té tanta confiança.

Per la seva part, Paula Fernández ha actuat tot el partit per la meitat esquerra del camp, i ha desplegat el seu joc tant en defensa com en atac mostrant a qui encara no la conegui una gran capacitat per a dominar molt espai al terreny de joc. Ja sigui com a pivot o en funcions d'interior, contribuïnt a les ajudes defensives o dirigint l'ofensiva, la fruitosenca ha estat molt activa fins que, en el temps de descompte, ha estat substituïda per la japonesa Tanaka.

FITXA

FC BARCELONA: Font, Leila (Rolfo, min 60), Pereira (Paredes, min 81), Jana Fernández, Torrejón, Martens (Melanie, min 74), Engen, Aitana, Hermoso, Graham Hansen (Crnogorjevic, min 75) i Pina (Alèxia, min 59).

RAYO VALLECANO: Larqué, Ballesté, Andújar, Ponciano (Pauleta, min 74), Bores, Sáez, García, Leles (Yanara, min 73), Paula Fernández (Tanaka, min 92), Isadora (Cabral, min 46) i Bulatovic.

ÀRBITRE: Olatz Rivera. Va ensenyar targetes grogues a Bulatovic (min 14) i Sáez (min 86).

GOLS: 1-0 Jana Fernández, min 15. 2-0 Melanie, min 80. 3-0 Jenni Hermoso, min 87 (penal). 4-0 Aitana, min 93.

Partit jugat a l'Estadi Johan Cruyff, amb 2.195 espectadors. La Penya Blaugrana de Sant Fruitós i el Fruitosenc femení han penjat sengles pancartes a la graderia, aquesta darrera en suport a la fruitosenca Paula Fernández. Abans de començar, Jenni Hermoso va rebre una samarreta emmarcada commemorativa dels seus 200 partits amb el FC Barcelona.