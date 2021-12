Només deu dies després d’haver aconseguit el millor resultat d’un esquiador de l’estat en una prova de la Copa del Món en els últims trenta any, l’osonenc de La Molina Club d’Esports (LMCE) Quim Salarich ho va tornar a fer. Va assolir el quinzè lloc en l’eslàlom especial de Madonna di Campiglio, repetint d’aquesta manera la fita de Val d’Isère.

Salarich va tornar a fer una actuació de menys a més, millorant molt en la segona baixada l’actuació de la primera. Així, en el descens inicial va ser 25è i va assolir l’accés a la segona baixada, on entren els trenta millors. En la segona, va aprofitar el fet de sortir sisè, ja que s’arrenca amb les posicions invertides, i va treure partit del bon estat de la neu per aconseguir el tretzè millor resultat parcial i situar-se quinzè en el total, amb un temps acumulat d’1.36.20, a només 1.61 del guanyador. El triomf va ser per al noruec Sebastian Foss-Solevaag, que va superar el francès Alexis Pinturault i el suec Kristoffer Jakobsen.

Després de la cursa, Salarich va dir que «he fet una primera màniga intel·ligent i en la segona he empès, tot i que potser hi ha hagut algun desajust».