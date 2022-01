El Barça de Xavi va convèncer anit a Mallorca amb una alineació de circumstàncies, va saber resistir en els minuts finals i va sumar tres punts de gran valor el dia que el Madrid va perdre a Getafe (1-0). L’equip va superar un compromís que podia haver-se complicat per les baixes i continua donant motius per pensar que hi ha llum al final del túnel.

La covid, les sancions i les lesions van obligar Xavi a presentar un 11 insòlit, amb Araujo de lateral esquerre, De Jong en el lloc de Busquets al mig centre i l’anoienc Ilias i Jutglà als extrems. El protagonista, però, va ser Luuk de Jong, que sembla que té molts números per marxar en el mercat d’hivern: dues pilotes al pal i un gol instants abans del descans van ser el bagatge d’un davanter fitxat per Koeman i que tot just ahir va fer el seu segon gol a la Lliga amb la samarreta blaugrana.

Tot i la plaga de baixes, el Barça va sortir amb les idees clares: pressió, fluïdesa en la circulació, canvis d’orientació i atenció màxima per tallar els contracops locals. El Mallorca, durant la primera mitja hora, es va limitar a veure-les venir perquè els de Xavi van tenir paciència i van provocar algunes ocasions, com una falta que Piqué va xutar fora per poc, un xut d’Ilias que Reina va enviar a córner i un amb efecte de Jutglà.

Al minut 28, Luuk va rebre una pilota filtrada per Jutglà i va estirar la cama per tocar-la, però l’esfèrica va anar a l’arrel del pal. Instants després, el davanter va dibuixar una xilena esplèndida per rematar una centrada de Mingueza i va fer tremolar el travesser. La recompensa va arribar al 44. Altre volta Mingueza va centrar des de la dreta i el 17 del Barça va aprofitar que Reina es va quedar a mitja sortida per fer el gol del triomf.

En el segon temps, el Barça no va deixar créixer el Mallorca, però no va poder sentenciar. De Jong va rematar alt en una centrada d’Araujo, en la millor ocasió barcelonista. Nico i Mingueza van ser substituïts pels debutants Sanz i Estanis. Mboula, de cap, va enviar l’esfèrica per sobre el travesser. I en el 92, Ter Stegen va salvar els tres punts estenent el braç dret en una rematada de Jaume Costa a boca de canó. Providencial.