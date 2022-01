El Dakar arriba a l’etapa de descans d’avui amb escenaris incerts en la majoria dels seus fronts. Tot i que la victòria de Nasser al-Attiyah en cotxes, tret d’un accident, sembla encarrilada quan faltaran sis jornades per a la conclusió de la prova, en motos qualsevol pot guanyar i la lluita per totes les posicions del podi centra l’atenció de tothom. Això, enmig d’un ambient tens per algunes polèmiques sobre les sortides de les especials, amb trams d’etapa neutralitzats pels estralls de les pluges (qui ho diria estant al desert) i amb notícies sobre possibles atemptats que haurien afectat la prova.

Pel que fa als nostres pilots, no va ser un bon dia per als que lluiten per posicions brillants. L’igualadí Armand Monleón, copilot de Lucio Álvarez a Toyota Overdrive, admetia ahir a Regió7 que «no hem tingut un bon dia. És una jornada d’aquelles en què tot se’t posa d’esquena. Hem punxat una roda i hem perdut molt temps». Tots dos van baixar del tercer al cinquè lloc, però tot pot passar en una setmana.

Damunt de quatre rodes, en canvi, bon dia per a Roma i Haro, tot i que ja no hi hagi res a fer a la general. Van ser cinquens i van demostrar que de no haver estat perquè es van perdre el segon dia i perquè van bolcar en el quart, podrien haver estat entre els millors. També va tornar a la prova Carles Checa, a qui van arribar els recanvis abans del dia d’aturada i intentarà finalitzar la prova.

Embolic per les posicions

Precisament, en la categoria de cotxes, la darrera polèmica denunciada per pilots com Isidre Esteve i Laia Sanz, que ahir va fer una bona remuntada, és el de la posició en què han de sortir en les etapes. Des de dimecres hi ha hagut una sèrie de canvis. Fins ara, les posicions de l’etapa anterior determinaven quins havien de sortir abans i, per tant, estalviar-se coincidir amb vehicles d’altres categories, com buguis o camions. Ara no és així. Dijous, Esteve denunciava que «hem hagut d’arrencar en el lloc 99 després d’haver estat els 52 en l’etapa del dia anterior. Hem trobat trànsit i hem hagut d’anar amb compte a l’hora d’avançar buguis que anaven molt lents. Diuen que és per un tema de seguretat, quan en realitat és al revés».

I és que ara els prioritaris han passat a ser els pilots que estan inscrits en el Mundial de cross country, un fet que costa 15.000 euros en el cas dels cotxes, i no qui queda davant en el Dakar. Com que Esteve i Sanz, entre d’altres, no hi són, queden relegats.

Amb opcions en buguis

Tornant a l’apartat competitiu, l’altrs opció de podi entre els nostres pilots és la de Gerard Farrés en buguis. Ahir va perdre el tercer lloc, al costat del seu copilot, el melillenc Diego Ortega, en favor dels polonesos Goczal i Gospodarczyk, però només per 1 minut i 2 segons de diferència. Els dos primers de la general semblen massa lluny, però la tercera posició és una possibilitat real per al manresà establert a Manlleu.

En motos, el guardiolenc Marc Calmet intenta recuperar llocs a marxes forçades. Entre els millors, lesió a l’espatlla de Joan Barreda i quatre pilots en set minuts en una general apassionant.

L’amenaça terrorista no inquieta els organitzadors

El director del Dakar, David Castera, va assegurar ahir que no es plantegen frenar aquesta edició de la cursa a Aràbia Saudita, en reacció a les declaracions del ministre francès d’Afers Estrangers, Jean-Yves Le Drian, i després de l’explosió del vehicle del pilot Philippe Boutron el 30 de desembre passat. El polític havia plantejat la possibilitat de cancel·lar la cursa mentre es determinava si era un atac terrorista.

Castera va declarar a France TV Sport que «la qüestió no es planteja perquè no hi ha elements addicionals. Ara cal saber què va passar el 30 de desembre». Segons ell, l’organització i les autoritats saudites han posat en marxa mesures de seguretat suplementàries, sobretot en els campaments, les sortides i les arribades.

El ministre Le Drian havia declarat que hauria preferit que haguessin aturat el Dakar després de l’explosió en el cotxe de Boutron, que va haver de ser operat d’urgència, traslladat a França i va passar uns quants dies en coma, del qual ja ha sortit, segons va confirmar ahir el seu fill. La fiscalia antiterrorista investiga els fets i el govern ha confirmat les sospites que l’explosió fos un atemptat i no un accident, com va afanyar-se a dir des del primer moment el govern d’Aràbia Saudita.

Castera, en canvi, sí que va dir que si es confirma la hipòtesi de l’atemptat, hi haurà preguntes obertes sobre la continuïtat del contracte de dos anys amb Aràbia Saudita. «Amb tots aquests elements, és veritat que es plantegen preguntes. De moment, fins que no tinguem les respostes, cal esperar. Acabem la cursa i ja ho veurem més endavant». El Dakar es corre en aquest país des del 2020.