El Sala 5 Martorell es va imposar ahir per 11-1 el Muro Futsal en partit d’una quinzena jornada de la lliga de Segona Divisió B que va veure com s’ajornaven fins a quatre partits per culpa de la pandèmia de covid.

A Martorell, el conjunt de Víctor González era clar favorit i no va perdre l’oportunitat de guanyar tres punts clars a casa. Amb aquest resultat, es posa a quatre punts del líder, el Mataró, que ahir no va poder jugar perque el duel que havia de disputar a la pista del Covisa Manresa va ser cancel·lat per culpa dels casos de coronavirus i les lesions en els manresans. Ahir només es van jugar el Sogorb-Merinals (5-1), el Cerdanyola-Picassent (1-3) i el Natació Sabadell-L’Hospitalet Bellsport (5-5).