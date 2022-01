Un gol de Franco Nantez, el davanter blau més incisiu en aquest exercici, va permetre al CF Igualada signar un valuós empat al feu de la UE Tàrrega (1 a 1). La reaparició del mitja punta igualadí Martí Just, després d’una llarga absència per lesió, va ser l’altra gran notícia de la tarda per al conjunt dirigit per Pedro Milla. L’equilibri va caracteritzar un primer període en el qual els blaus van materialitzar una de les dues ocasions que van generar. Franco va culminar amb una col·locada rematada rasa una conducció fins al cor de l’àrea de penal lleidatana (min 34). En contraposició, el porter local, David Pedro, va impedir el gol olímpic de Monchu (min 42). Els targarins van reaccionar a la represa i, després d’aconseguir l’empat, Romans va haver de lluir-se per evitar la remuntada local.