Els aficionats de l’Espanyol miren la classificació i no tenen gaire motius per patir, però el joc i la tendència comencen a ser preocupants. L’equip de Vicente Moreno va caure anit a San Mamés davant un Athletic que va fer rotacions (Muniaín i Iñaki Williams van començar a la banqueta) i en va tenir prou amb mostrar-se intens a estones per remuntar i controlar el partit.

En el minut 4, Puado va llençar la pilota cap endavant per la dreta, va córrer més que ningú i va fer una centrada perfecte que Vilhena, en el seu debut com a titular, va convertir en el 0-1 amb un bonic xut de rosca. L’alegria, però, va durar un obrir i tancar d’ulls perquè Sancet va empatar un minut després recollint una pilota de Raúl García a l’espai amb Cabrera trencant el fora de joc. Sense RDT, sancionat, l’Espanyol va sortir amb Dimata en punta. A la primera part, les cavalcades de Pedrosa, la direcció de Darder, la mobilitat de Vilhena i l’empenta de Puado van ser els millors arguments dels catalans. Però al quart d’hora de joc, Martínez va culminar la remuntada amb un cop de cap i va establir un 2-1 que ja seria definitiu perquè els locals van controlar el ritme i l’Espanyol, que només va amenaçar a darrera hora amb un xut llunyà de Darder, va anar caient gradualment en un joc insuls i estèril.