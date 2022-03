LLEVANT-ESPANYOL, 1-1

LLEVANT UD: Cárdenas, Duarte (Vezo, min 61), Cáceres, Rober Pier, Marc Pubill (Dani Gómez, min 78), Pepelu, Melero (Campaña, min 61), Son (Franquesa, min 61), De Frutos (Cantero, min 86), Roger i Bardhi.

RCE ESPANYOL: Diego López (Joan Garcia, min 73), Gil (Wu Lei, min 87), Calero, Cabrera, Pedrosa, Bare, Herrera, Darder (Nico, min 87), Vilhena (Aleix Vidal, min 63), Puado (Embarba, min 73) i Raúl de Tomás.

GOLS: 0-1 Puado, min 50. 1-1 Dani Gómez, min 80.

ÀRBITRE: Isidro Díaz de Mera. Targetes grogues a Pedrosa (min 17), Dani Pendín, 2n entrenador de l’Espanyol (min 38), Melero (min 40), Puado (min 55), Calero (min 71), Lisci (entrenador del Llevant) (min 86), Rober Pier (min 90), Embarba (min 93) i Campaña (min 94). Partit jugat al Ciutat de València, amb 13.407 espectadors.

Feia catorze anys menys dos mesos que dos jugadors bagencs no coincidien sobre un terreny de joc en un partit de Primera Divisió i ahir, durant cinc minuts, el lateral dret manresà Marc Pubill (Llevant) i el porter sallentí Joan Garcia (Espanyol) van estar cara a cara a la gespa del Ciutat de València en un duel que no va deixar satisfet cap dels contendents. El matx va acabar en unes taules que mantenen els catalans en terra de ningú a la zona mitja de la classificació i no treuen de pobre un Llevant que continua cuer.

Després de la balsàmica victòria contra el Getafe, l’Espanyol va acudir a València a intentar sumar tres punts per transitar pel final del campionat sense problemes. Els de Vicente Moreno estan lluny del descens i encara més de les places europees, però no es poden encantar per evitar ensurts. I ahir va tenir el triomf a l’abast amb un gol de Puado que el Llevant va neutralitzar a deu minuts del final per culpa d’una acció maldestre de Joan Garcia, que va sortir al terreny de joc al 73 per lesió de Diego López.

Lliurat al talent de Darder, el conjunt blanc-i-blau no va saber controlar el partit i va tenir molt poques ocasions, però al davant el Llevant va mostrar perquè té complicat romandre a Primera la propera temporada. El duel, en el primer temps, va ser un anar i venir sense perill, amb els locals intentant fer mal per les bandes i els blanc-i-blaus sense trobar RDT, que ni rebia en condicions de fer mal ni tenia massa incidència quan baixava al mig del camp a participar del joc de l’equip.

L’Espanyol es va dedicar a defensar-se a partir del mig del camp i Raúl de Tomàs, amb un xut alt sense perill i en una acció en que va reclamar penal però no va ser ni falta, va intentar fer mal a un Llevant que va tenir la millor ocasió en un xut de Pubill. El manresà va culminar sense encert i en mala posició una bona jugada de Bardhi per l’esquerre i el seu xut escarransit va sortir fora.

Del barret de Darder va sortir al minut 50 una passada magistral en profunditat a Puado, i el 9 es va orientar prou bé la pilota per superar Cárdenas per baix. El Llevant va fer un pas endavant, quedant exposat a les contres dels catalans. Al 62, Darder va servir una pilota suau a Vilhena, que va rematar al pal. Una acció que va replicar Pubill enviant també l’esfèrica a la fusta.

Entra Garcia per lesió de Diego

Aleshores, Diego López va sentir unes molèsties al bessó i va ser substituït per Joan García. El sallentí va ser titular el 10 de gener contra l’Elx en un debut agredolç a Primera Divisió perquè l’equip va perdre per 1-2 contra l’Elx i una sortida en fals seva va propiciar el segon gol visitant, obra de Pere Milla en rematar una centrada de Mojica. Ahir, el bagenc tampoc va estar afortunat quan, al minut 80, va sortir amb poca convicció en una centrada lateral i la pilota que va tocar amb la mà va anar a parar al cap de Dani Gómez, que va marcar de cap a porteria buida.

Dos minuts abans, Pubill havia estat substituït, però Garcia i ell van coincidir al camp durant cinc minuts, el primer cop que dos bagencs actuaven en un mateix partit de Primera des que ho van fer el manresà David Garcia i el vilomarenc Jonathan Soriano com a titulars de l’Espanyol en un partit del 13 de maig del 2008 que els periquitos van perdre per 1-3 amb l’Almeria.

Fins al final, cap dels dos equips es va conformar amb l’empat, però el Llevant va apretar i l’Espanyol, que va signar un cop més un partit fluix actuant com a visitant, va sortir airós d’un contacte de Cabrera amb Gómez a l’àrea blanc-i-blava que ni l’àrbitre ni el VAR van tenir a bé de xiular com a penal. Al final, repartiment de punts en un partit històric pel futbol bagenc.