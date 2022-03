Unes 800 persones han corregut la cursa de la dona, que enguany ha celebrat la sisena edició. Ha estat l’edició de la recuperació, ja que els dos darrers anys es va celebrar una cursa en format descentralitzat, en què cadascú podia fer-la per lliure, compartint els resultats a través de les xarxes socials.

El punt de sortida i arribada ha estat la plaça de la Font de les Oques, on hi ha hagut ambient, música i rauxa durant tot el matí. Després de les categories en què hi participaven els més menuts, s’ha dut a terme la cursa dels adults. La primera dona classificada ha estat Anna Bové, atleta professional igualadina que ha participat, avui, i per primera vegada, a la cursa de la dona de Manresa. Ha fet un temps de 16 minuts i quatre segons i ha estat la tercera persona en creuar la línia de meta.

Al llarg de la següent hora han anat arribant totes les persones que han participat de la cursa. Amb la singularitat ja habitual que aquesta cursa és, més aviat, una festa. Una celebració en família i amistats, on la competició passa a un segon pla.