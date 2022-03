El Barça va demostrar la seva condició d’invicte, però no tant, al Nou Congost. El Catalana Occident va igualar les prestacions dels blaugrana en tres dels quatre períodes del partit, però un parcial de 9-21 en el tercer va marcar una diferència que, finalment, va pujar per damunt dels 20 punts.

Els manresans van tenir el partit controlat durant els primers deu minuts, fins que un bàsquet de Daguro i un triple d’Iglesias van permetre marxar amb avantatge els barcelonistes. Aquest va créixer en els segons deu minuts, quan la potència del pivot macedoni Simikj, que acabaria sent el màxim anotador del partit, a dins de la zona va ser complicada de superar per un conjunt bagenc que hi oposava un parell de triples de Corominas i d’Àlex Martín. Però el moment clau va ser en els tercers deu minuts, quan el Barça no va establir un parcial que fos definitiu, però de mica a mica es va anar escapant. El conjunt que entrena Roger Grimau va col·lapsar la zona i va obligar els manresans a buscar tirs complicats que no van entrar. Amb el partit pràcticament decidit, amb 19 punts de diferència per als visitants, el darrer quart va tornar a ser igualat, amb l’encert de Niebles i de Campeny, i el Catalana Occident va estar a punt de guanyar-lo si no hagués estat per cinc punts consecutius d’Iruela al final.

Després d’aquest resultat i de la jornada del cap de setmana, el Catalana Occident queda igualat amb el Sant Josep en la quarta posició quan falten quatre partits per al final de la fase. En el proper partit, els manresans visiten el seu màxim rival.