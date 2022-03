El CG Puigcerdà va solventar la classificació per la final de la lliga per la via ràpida en derrotar el Majadahonda per 6-2 en la sèrie de semifinals. Els ceretans encetaran aquest cap de setmana la lluita pel títol contra el Barça, que va perdre a Jaca el segon partit i va vèncer el tercer en la tanda de penals, amb els dos primers partits a casa.

Els ceretans van posar la directa en el primer temps amb tres dianes de Boronat i Zemchenko (2) que van començar a sentenciar el pas a la final. El Majadahonda va intentar dur el partit al terreny físic, però el Puigcerdà es va enfilar fins el 5-0 amb gols de Boronat i Zemchenko. En el tercer període, el joc es va tornar més dur i, poc després del segon gol de Zemchenko, hi va haver una picabaralla, però el partit no va tenir més història i els pirinencs lluitaran pel títol.