El Cadí la Seu afronta des d’avui la tercera Copa de la Reina de la seva història amb un complex partit de quarts de final contra el Lointek Gernika (21.30 hores, Esport3 i Teledeporte). Les basques no arriben al duel, que com tota la competició es disputarà a la Font de Sant Lluís de València, en el seu millor moment de forma, però són un conjunt rocós que fa poc més d’un mes va caure per només cinc punts (63-58) al Palau Municipal d’Esports.

L’equip de Bernat Canut encara per primer cop el torneig com a cap de sèrie. Si guanya, haurà de jugar dissabte contra el triomfador del partit entre el Perfumerías Avenida de Salamanca i l’IDK Euskotren, que s’haurà jugat anteriorment (18.30 hores). El Cadí és liderat aquesta temporada per una Irati Etxarri internacional i en gran estat, però l’oponent, preparat per Mario López, ha jugat competició europea enguany i té entre les seves estrelles l’exjugadora del Cadí Tinara Moore. L’entrenador del Cadí, Bernat Canut, ha explicat a la prèvia que «estem en una dinàmica immillorable de joc i de resultats i amb les jugadores amb salut. Fa moltes jornades que estem entre les quatre primeres, però no podem dir que som favorits contra el Gernika. Haurem de fer un bon partit, però estem convençuts de fer-ho bé».