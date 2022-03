La desena edició de l’anomenat Les Comes 4x4 Festival ha de ser la del retorn a la plena normalitat, la de la recuperació de les multitudinàries xifres d’assistència de participants i de visitants que es van assolir el 2018 i el 2019, abans de l’esclat de la crisi sanitària. Enguany, aquest és el principal objectiu dels impulsors de la trobada. L’esdeveniment s’inicia avui i finalitzarà diumenge al vespre.

A hores d’ara, tot fa preveure que serà així. L’organització va revelar ahir a Regió7 que les 2.700 places disponibles, 900 per dia, que s’ofereixen als participants per recórrer amb el seu vehicle 4x4 o SUV les cinc pistes senyalitzades i classificades per colors segons el seu grau de dificultat es van exhaurir en una hora el dijous, 13 de gener, el dia en què es van obrir les inscripcions. L’allau de peticions va col·lapsar el lloc web de l’heretat. No endebades, tot i que la novena edició es va celebrar amb dinou mesos de retard degut a la pandèmia, més del 80% dels interessats van mantenir la reserva efectuada per gaudir de l’experiència Les Comes amb el seu vehicle, l’octubre passat.

Tal com va succeir aleshores, en aquesta ocasió Les Comes 4x4 Festival tampoc presenta novetats significatives. Essencialment, Pep Vila i el seu equip han optat per refermar els incentius de dues de les activitats característiques de la trobada.

Tres circuits amplien l’atractiu

Els primers beneficiaris de les millores introduïdes seran tots aquells que esperen recórrer, una vegada a l’any, amb el seu vehicle, les pistes de la finca de Les Comes de Sererols. L’adquisició de quasi 200 noves hectàrees permet als promotors de l’esdeveniment consolidar l’ampliació del recorregut de tres dels cinc circuits senyalitzats i dotar-los d’innovadores zones extremes. Així doncs, el traçat caracteritzat amb el color verd consta ara de 10 km més per descobrir al volant; l’identificat amb franges vermelles ofereix 1.500 metres d’al·licients desconeguts, alhora que el recorregut distingit amb el color marró, l’adreçat als conductors més destres i agosarats, planteja de-safiaments inèdits durant 360 metres només a l’abast dels participants més hàbils. Els circuits senyalitzats amb els colors blau i negre mantenen el seu traçat característic.

L’altra activitat que presenta més incentius de l’habitual és l’exhibició de vehicles que han pres part al Ral·li Dakar. Tant demà, dissabte, com diumenge, entre les 10.30 hores i les 12.30 hores, els visitants de Les Comes 4x4 Festival podran veure en acció una vintena de cotxes, buguis o camions que van competir en la darrera edició de la mítica prova.

El pilot manresà Gerard Farrés i el santfruitosenc Carles Checa mostraran les prestacions dels seus vehicles, conjuntament amb Òscar Fuertes, Santi Navarro, Jordi Queraltó i Jordi Segura. Tot seguit, Álex Aguirregaviria, Javier Jacoste i Francesc Ester, Jordi Juvanteny, Martin i Mitchell van den Brink i Janus van Kasteren deixaran palesa la seva destresa a l’hora de conduir camions descomunals per pistes inaccessibles.

Per segona edició consecutiva, l’exhibició comptarà amb la presència de clàssics del Dakar amb l’emblemàtic camió bimotor dotat de dues cabines creat per l’holandès Jan de Rooy a partir d’un DAF com a principal atractiu. El camió de Jordi Celma i el de Francesc Guillem, així com els cotxes de Daniel Albero, Miquel Àngel Boet i Aleix Cabarroques, Enric Conti, Antonio Gutiérrez i Luis Heras, Xavier Piña i Sergi Giralt, Francesc Térmens i José Vidaña completaran la nodrida representació a l’Exhibició BF Goodrich de vehicles dakarians d’aquesta categoria.

Per completar la matinal de dissabte i diumenge, entre les 12.30 hores i les 13.30 hores, els assistents podran constatar la capacitat dels 4x4 més extrems per enfilar-se per triatleres de roques aparentment inabastables o per superar barrancs impossibles a l’exhibició ara rebatejada com a Les Comes 4x4 Extreme.

De la Supertrack a l’homenatge

Dissabte i diumenge, a les 16.30 hores, el protagonisme recaurà en la clàssica Supertrack, la prova cronometrada en què els pilots més agosarats posen al límit la seva habilitat superant obstacles de tota mena a la zona del Balancí. Tot seguit, dissabte, a les 19 hores, es farà un emotiu homenatge als deu participants que amb el seu vehicle han estat presents a totes les edicions de Les Comes 4x4 Festival. Serà el preludi de l’esperada conferència protagonitzada, edició rere edició, per pilots dakarians. Enguany, Isidre Esteve, Xavier Foj, Joan Manuel González Pedregà, Cristina Gutiérrez, Albert Llovera, Pere Maymí, Pau Navarro, Dani Oliveras i Rafa Tibau compartiran les seves vivències amb els presents.

Tal com és habitual, la trobada es complementarà amb una àmplia oferta d’activitats lúdiques i esportives, així com amb l’exposició de vehicles clàssics, a més de la fira comercial i del 3r concurs de circuits Crawler RC de Toys Wheel Drive.