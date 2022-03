La tercera edició de la cursa de muntanya Pugo Regis Trail, organitzada pel CquiE Trail, amb el suport de l’Ajuntament de Puig-reig, va aplegar 240 participants i va registrar la novetat d’una prova per als més petits, la Pugo Regis Minimus, que va tenir 84 participants. La jornada va ser un èxit i va certificar l’encant d’una cursa que es consolida any rera any.

Tal i com va destacar l’organització, l’ambient va ser festiu i va difondre el valor de l’esforç i el gaudi a través de l’atletisme practicat en paratges naturals. Les curses de muntanya tenen cada cop més predicament a la localitat d’ençà de la creació de l’Escola CquiE Trail. El tret de sortida a les dues curses programades, de 14 i 24 km, va tenir lloc al castell de la localitat, amb un espectacle i la presència dels templers per amenitzar l’inici de la festa. Aleshores, els gairebé dos centenars i mig de corredors van gaudir del circuit traçat a l’entorn de Puig-reig, destacant en aquest sentit els exigents corriols pels que van haver de passar. Els vencedors en la cursa llarga de 24 km van ser Ivan Camps, amb un temps d’1 hora, 56 minuts i 6 segons, i Vanesa Chirveches, amb 2.30.02. Roger Èmbid, a 3.55 del primer, i Joan Ramon Ramírez, a 5.57, van completar el podi masculí; en el femení també hi van ser Judit Franch, a 5.22 de la vencedora, i Anna Suriol, a 25.13. En la cursa de 14 km, Roger Comellas (CQUIE Trail) va guanyar, amb 1.01.48, seguit de Lleïr Barcons (AE Mountain Runners del Berguedà), a 2.02, i Adrià López, a 6.45. En categoria femenina, victòria de Xènia Calzado, que va fer 1.18.11, per davant de Lioba Santamaria, a 1.08, i Mireia Monistrol, a 4.58. Un cop a meta, avituallament per als atletes i música en directe per posar el punt final a una jornada que va tenir la col·laboració d’una seixantena de voluntaris per dur-la a bon port.