Dos jugadors de base del Covisa Manresa, Roger Gallego i Marçal Lavilla, i un de la Unió Futbol Sala Martorell, Ridda Mighiss, es van proclamar ahir campions d’Espanya de seleccions autonòmiques en les categories aleví, el primer, i benjamí, els altres dos, respectivament. En aquest segon cas, a més, el seleccionador era el manresà Gerard Pusó. A més, una altra integrant del club bagenc, Maria Gonfaus, va ser subcampiona de la categoria aleví formant part del combinat català.

Així, l’aleví masculí es va proclamar campió del torneig després de superar Galícia en la final per un clar 5-2, en un duel en què els protagonistes van ser Pablo Borreda, de Les Corts, i Oscar Ibáñez, del Barça, amb un parell de gols cadascun. L’altre el va fer Álex Delcan, de l’Indústries.

L’altre títol havia arribat abans i l’havia aconseguit el benjamí, que es va desfer d’Andalusia també per 5-2 en un duel en què va haver de remuntar un 1-2 en contra. El protagonista va ser el jugador de Ripollet Luis Vargas, autor de tres gols. Finalment, l’aleví femení es va conformar amb un meritori subcampionat en caure contra les andaluses per 2-4, amb un hat-trick de la jugadora rival María Ramos i anotacions de Manal, de l’Almacelles, i Kenya Hernández, del Mataró, per al combinat català.

Els campions d’ahir s’afegeixen a Aleix Dalmau, Marc Fernández, Xavier Cols, Gerard Noguera, David Muñoz, Roger Solé, Pere Aran, Carles Lavado, aquest en dues ocasions, Arnau Pérez, Àlex Garcia i Arnau Lavilla, jugadors que havien estat campions estatals entre el 2005 i el 2019 com a jugadors del Manresa Futbol Sala.

El primer equip vol consolidar la plaça de Copa

El primer equip del Covisa Manresa rep avui l’Escola Pia Sabadell (18.30 hores) amb la intenció de vèncer per consolidar una cinquena posició que li donaria dret a jugar la Copa del Rei, ja que l’Industrias B, tercer, no compta per ser filial. L’equip de Pau Machado, que va demanar el suport de l’afició, té tota la plantilla a punt i vol com a mínim mantenir els quatre punts d’avantatge sobre el Cerdanyola. Els vallesans es presentaran amb dues baixes i la del tècnic, per sanció. A la mateixa hora, duel d’altura entre el segon, el Sala 5, i l’Aliança Mataró, líder. Quatre punts els separen.