María José Moll, una autèntica pionera de la pràctica esportiva en general, i del tennis en particular, a Manresa, va morir ahir a Barcelona als 80 anys, víctima d’una malaltia respiratòria. Moll vivia a la capital del Bages des de feia deu anys ,quan va quedar viuda del seu marit, Antoni de Casacuberta, amb qui havia residit a Barcelona. És per aquest motiu que la vetlla tindrà lloc avui, de 13.30 a 21 hores al tanatori de les Corts de la capital catalana, on també es farà la cerimònia funeral, demà dijous a les 11.30 del matí.

Era filla de l’exalcalde de Manresa Josep Moll Vall i tieta de l’actual cap dels socialistes manresans i expresident del Club Tennis Manresa, Anjo Valentí. Aquest explicava ahir a Regió7 que va ser «juntament amb Marisa Francàs, una de les dones que va impulsar la pràctica del tennis femení a la ciutat». Valentí recorda que ella mateixa li havia explicat, i també surt en el llibre dels 40 anys del club, escrit per l’historiador Francesc Comas, que aleshores jugava sempre contra homes perquè no hi havia noies que s’hi dediquessin. Un dels seus oponents era Celestino Aguado, gairebé vint anys més gran que ella. «El fet de jugar contra contrincants masculins va provocar que desenvolupés un joc proper a la xarxa diferent al que solien practicar les jugadores de la seva època». Les seves primeres evolucions van ser a l’antic camp de tennis del Casino abans que no es construïssin les actuals instal·lacions del Club Tennis Manresa, al costat del Parc de l’Agulla, ja en terme municipal de Sant Fruitós. Aquestes van entrar en funcionament el 1965, malgrat que no es van inaugurar de manera oficial fins tres anys després. A part d’ella i de Marisa Francàs, es va aplegar a l’equip manresà la seva germana, Montserrat Moll, quatre anys més jove, i Marta Camprubí. Quan es va casar, el 1972, va anar a viure a Barcelona, però no va deixar el costum de pujar a Manresa i jugar al club de la seva ciutat, malgrat la distància. Va combinar la pràctica de l’esport amb les seves dues maternitats, dels seus fills Josep Maria i Toni, nascuts el 1974 i el 1978. Va guanyar campionats a Vic. Terrassa i Barcelona. María José Moll va seguir mantenint una rutina esportiva fins que va poder. Quedarà com un punt de referència de l’esport femení de casa nostra.