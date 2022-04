Vèncer. Vèncer per afrontar l’últim partit de lliga al camp del CE l’Hospitalet depenent només del propi rendiment per segellar l’anhelat ascens a la Segona Divisió RFEF. El CE Manresa rep demà (12.30 hores) el CF Peralada, vuitè classificat. El darrer matx que juguen aquest curs els manresans a l’estadi del Congost no pot tenir més al·licients: assolir la victòria deixaria els blanc-i-vermells a un punt del títol i de la quarta categoria estatal. La junta directiva de l’entitat ha determinat que l’entrada sigui gratuïta per a tots els aficionats i els ha incitat a assistir al partit vestits de vermell per donar suport als jugadors de Ferran Costa. El tècnic no podrà disposar del central Putxi, per sanció, ni del mitja punta Pau Darbra, per lesió, però assenyala que l’equip «ha preparat el duel com si fos el més decisiu del curs». La plantilla blanc-i-vermella s’ha conjurat per dedicar l’ascens al manresà establert a Mont-real Miquel Muntaner, de 69 anys, soci del club a qui fa dos mesos van diagnosticar un càncer d’estómac terminal.