L’entrenador del Baxi, Pedro Martínez, va lamentar que «no hem pogut aguantar tot el que hauríem volgut. A la primera part hem estat bé, però a la segona ens han anotat massa fàcilment, massa tirs lliurats i alguns jugadors han perdut frescor a la segona part, com ja imaginàvem se’ns ha fet molt llarg».

Tot i que a la prèvia havia dit que el seu equip no podria competir en el partit per la falta dels tres bases, va rebutjar parlar-ne.

«Hem jugat cinc contra cinc. No parlo dels jugadors que no hi són, perquè no té cap sentit. Han ficat molts tirs fàcils i ens han anotat 60 punts a la segona part».

Respecte al sobreesforç de Thomasson jugant de base, «em fa por perquè li estem demanant molt a la posició d’1. Potser algun altre jugador podria haver jugat més. No és bo dependre tant d’ell». Preguntat sobre si recuperarà cap element per jugar dimecres contra el Betis, es va limitar a dir «no ho sé, ja ho veurem».

També va voler destacar el partit del Baskonia a la segona part. «Com era de preveure, ens han pressionat més en defensa i hem perdut control del ritme. Estic preocupat per tirs de tres punts que no han tingut resposta per part nostra. Hi ha un problema de frescor, però també d’intensitat. A la primera meitat estàvem animats perquè anotàvem en atac. Quan hem encertat menys, ens ha faltat intensitat i hem rebut en jugades fàcils com algunes portes enrere».

Finalment, l’entrenador va deixar anar una frase preocupant. «No estem arribant a la final a quatre amb bones sensacions i millor físic, i això ens fa estar menys feliços i més intranquils. Ara ja es veu que no hi arribarem com ens hauria agradat».