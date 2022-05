El Barça es va assegurar ahir la participació a la propera edició de la Champions gràcies a la victòria contra el Betis. Aquesta, però, es va fer esperar ja que no va ser fins a l’últim minut del partit quan Jordi Alba va afusellar la porteria verd-i-blanca rematant una centrada de Dani Alves per posar l’1 a 2 final.

El partit va començar amb un cert equilibri i ocasions poc clares per part dels dos equips. El Betis arribava a la porteria d’un correcte Neto sobretot gràcies a les pinzellades de talent de Fekir i Canales. Tot i això, els blaugranes també van aconseguir generar perill a la porteria verd-i-blanca amb les centrades de Dembélé. Araújo va tenir l’ocasió més clara de la primera meitat al minut 19, rematant amb potència la centrada d’un córner que va aturar Rui Silva amb l’ajuda del travesser en la que era la primera jugada del porter després d’entrar substituint al lesionat Claudio Bravo. Després va ser Guido Rodríguez, el migcampista del Betis, qui va enviar la pilota al pal dret de Neto amb un xut des de la frontal de l’àrea. Al final, però, es va arribar amb 0 a 0 al descans, un resultat que exemplificava la igualtat que es vivia al Benito Villamarín.

Ja a la segona meitat els dos equips van tenir els seus moments. Ansu Fati va entrar al minut 75 substituint a un discret Ferran Torres i va tornar a demostrar que està tocat per una vareta. Va recollir la pilota al límit de l’àrea i, entre tres defensors, va ajustar-la al pal dret de Rui Silva sense que el porter hi pogués fer res. L’alegria va durar poc. Només tres minuts després, Bartra va rematar a gol una centrada de Fekir que Neto gairebé aconsegueix aturar. No va ser possible i va arribar l’empat.

Els dos conjunts van continuar intentant-ho, el Betis amb una rematada de cap de Pezzella i el Barça amb una ocasió d’Aubameyang, però va ser Alba qui finalment va donar els tres punts i el bitllet a Europa al conjunt de Xavi Hernández gràcies a un gol tardaner.