Deu dies després de fer pública la seva retirada a final de temporada, la igualadina Maria Díez Peke va transformar el penal que va donar al CP Manlleu la segona Copa de la Reina consecutiva davant l’actual campió d’Europa, el Generali HC Palau de Plegamans. Laura Puigdueta va aprofitar la pilota refusada per la tanca a xut d’Aina Florenza per donar avantatge a l’equip d’ Iván Sanz, però dos minuts després, Peke va desviar a gol una rematada d’Ona Castellví i ja en el darrer minut del primer acte va assistir Nara López per tal que segellés la remuntada. Una gardela de Carla Fontdeglòria quan faltaven cinc minuts va forçar la pròrroga, en la qual els gols de Fontdeglòria i Nara López es van neutralitzar (3 a 3). A la tanda de penals, Anna Casaramona, Anna Bulló i Maria Díez van segellar la victòria del CP Manlleu (1 a 3).