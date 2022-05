L’arribada de Leo Messi al París Saint-Germain (PSG) ha impulsat els ingressos procedents dels patrocinis: almenys 300 milions d’euros en la temporada 2021-2022, un rècord en l’entitat, van confirmar a EFE fonts del club.

Tot i que l’equip parisenc va tornar a fracassar en el seu gran objectiu, el d’aixecar la Champions, les seves finances mostren un rostre molt diferent. Es calcula que, al tancament de l’exercici de la temporada 2021-2022, els ingressos totals arribaran als 700 milions d’euros, a prop de gegants europeus com el Reial Madrid i el Barcelona.

Gràcies a l’impacte del fitxatge l’agost del 2021 de Messi –set vegades guanyador de la Pilota d’Or–, el PSG millorarà un 13% els seus ingressos de patrocinis i productes derivats d’aquest curs que està a punt de finalitzar en relació amb el 2020-2021.

Els entre 300 i 310 milions estimats per patrocinis milloraran a més els 295 recaptats en la temporada 2018-2019, els millors de la història de l’equip, quan encara no havia aterrat Messi, però sí que hi havia tant Kylian Mbappé com Neymar.

Patrocinis variats

El número 30 del PSG ha aconseguit atraure almenys una desena de nous patrocinadors pràcticament d’una tacada.

Per part de la moda, Dior i GOAT; de l’automoció, Autohero; del món de les criptomonedes, Crypto.com; del dels repartidors, Gorillas; de les begudes naturals, Smart Good Things; dels refrescos, l’energètica Volt i Big Cola; de l’aigua, Sports Water, i de les apostes a internet PlayBetR.

Segons fonts del mercat consultades per EFE, la venda de samarretes del PSG aquesta temporada ja ha superat el milió d’unitats, un 60% d’elles amb el número 30 del Messi imprès. Un rècord. Els ingressos en dia de partit també es dispararan, fins als 132 milions.

Mentre que el lucratiu contracte amb Nike segueix en vigor (fins al 2032 a canvi de 75 milions a l’any per vestir l’equip), els drets de televisió de la lliga francesa continuen sense enlairar-se, molt lluny que el que recapten els grans d’Anglaterra o Espanya.

Segons ‘L’Équipe’, aquests drets es quedaran per sota dels 200 milions d’euros, lleugerament menys que en la 2020-2021, en part per culpa de l’eliminació precoç del PSG a la Lliga de Campions (vuitens de final davant el Reial Madrid).