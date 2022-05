Ada Colau ha anunciat en una entrevista a RAC-1 que hi haurà una rua pels carrers de Barcelona per al Barça femení si aconsegueix aixecar la Champions aquest dissabte a Torí en la final davant l’Olympique de Lió. «Diumenge hi haurà rua perquè se la mereixen. Em vaig comprometre amb elles fa un any quan les vam rebre per celebrar el triplet i els vaig dir que mereixien aquesta rua, perquè mai n’hi ha hagut una que fos només femenina. Em fa una il·lusió especial, perquè moltes nenes estan veient l’esport com un espai propi i això la ciutat ho ha d’agrair a aquest Barça femení», ha dit Colau.

L’alcaldessa de Barcelona també ha promès que hi haurà una pantalla gegant per disfrutar de la final entre el Barça i l’Olympique de Lió, que «segurament se situarà al centre de la ciutat». «Ho hem d’acabar de confirmar durant el dia, però hem d’impulsar al màxim el que estan fent aquestes dones», ha sentenciat. 🚨| Informa @gerardromero que si el Barça Femení gana el sábado la Champions el domingo habrá una rúa en las calles de Barcelona #FCBFemeni 🔵🔴 pic.twitter.com/suxdfRga7o — Blaugrana gt (@Blaugrana_gt) 17 de mayo de 2022 Segona rua de la història per al femení No serà la primera vegada que el primer equip femení del Barça disfruti d’una rua pels carrers de Barcelona, tot i que en aquesta ocasió ho farà de manera exclusiva. L’anterior ocasió va ser la temporada 2012-2013, quan els equips masculí i femení es van proclamar campions de les seves respectives lligues. Per commemorar la gesta, el club va organitzar una rua amb dos autobusos perquè els dos equips celebressin els èxits de manera conjunta. El principal problema llavors va ser que el femení va quedar ofuscat per la celebració dels seus companys i van quedar en un segon pla, fet que va fer que la jornada festiva fos una mica agredolça. Aquest 2022 pot ser l’any de trencar una altra barrera, com aquest equip està fent des del 2015, i hi pot haver una rua exclusiva per a l’equip femení si aconsegueixen aixecar la màxima competició europea. Barcelona es tenyirà de blaugrana per celebrar exclusivament un èxit d’un equip femení.