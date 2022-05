L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha anunciat aquest dimecres que la final de la Champions femenina es podrà veure amb una pantalla gegant al centre de la ciutat i hi haurà rua si guanya el Barça. En declaracions a Rac 1, Colau ha explicat que ella viatjarà a Torí. “Com a ciutat ho hem d’impulsar”, ha dit. La pantalla es podria instal·lar a plaça Catalunya, però encara està per tancar amb el Barça. Pel que fa a la rua, ha subratllat que s’hi va comprometre ara fa un any quan va rebre les noies, perquè ni hi ha hagut mai una rua d’un equip femení, i “molta gent té ganes de mostrar el seu afecte a aquest Barça que està trencant totes les barreres”.

En preguntar-li si Barcelona demanarà ser seu d’Eurovisió si el festival no es pot celebrar a Ucraïna, ha indicat que la ciutat sempre estarà encantada de poder acollir un esdeveniment d’aquest tipus, però ha remarcat que espera que ho pugui organitzar el guanyador. Pel que fa a la nova vaga de taxistes, Colau ha donat la raó als vaguistes en la seva reclamació a la Generalitat perquè es reguli de forma definitiva les VTC, que són “plataformes depredadores que peten el mercat posant grans vehicles amb preus molt rebaixats, es mengen els que paguen impostos i aleshores especulen i pugen preus”.