Per segona temporada consecutiva, l’equip Fem17 de l’Igualada Femení HCP va conquerir la Copa Catalana. Les anoienques es van imposar per golejada al CP Vila-sana a la final celebrada a Cambrils (1 a 5).

Abans, però, el conjunt igualadí es va haver de refer de la decepció de no assolir la classificació per competir al campionat de Catalunya i va haver d’eliminar el HC Sant Just Desvern en el play-off classificatori per a la Final a Quatre de la Copa Catalana. Dissabte, a les semifinals, les jugadores de Fidel Noguera (la portera Blanca García i les jugadores de pista Lucía Aceitón, Gina Balcells, Ariadna Busqué, Mariona Cabestany, Laura Crespo, Arian Martín, Arés Noguera i Maura Santó) es van desfer sense excessives dificultats del Vilassar Hoquei (3 a 0). L’endemà diumenge, a la gran final de la competició, l’Igualada Femení HCP va tornar a exhibir la seva superioritat i va superar sense contemplacions el CP Vila-sana (1 a 5). La verticalitat, l’eficàcia golejadora i el talent de les igualadines va esbotzar el ferri sistema defensiu que caracteritza el conjunt del Pla d’Urgell.

La formació sènior B (Nacional Catalana) i el tercer equip de l’entitat (Segona Catalana) van descansar el cap de setmana passat.