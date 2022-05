El Covisa Manresa FS va obrir i tancar ahir la seva tercera participació en unes fases d’ascens a la segona categoria estatal. El degà del futbol sala manresà va cedir a la pista del campió Futsal Mataró (4 a 2) i, per tant, la possibilitat de pujar a Segona Divisió es va esvair per als bagencs. L’eficàcia golejadora dels mataronins, l’excel·lent actuació del porter local Isaac Fernández i tres jugades iniciades amb intencionats serveis en profunditat dels amfitrions que van finalitzar en el primer, el segon i el quart gol del Futsal Mataró van ser les claus de la derrota encaixada pels manresans a la capital del Maresme.

Els jugadors de Sito Rivera es van mostrar ambiciosos des del servei inicial i l’inicisiu Álex Medina Panocha i Antonio Ortega Pipa van tenir les primeres ocasions dels mataronins. El Covisa Manresa FS va respondre amb determinació. Manu va fregar el travesser amb un xut llunyà i Carles Lavado i Josan van obligar Isaac Fernández a lluir-se. Les prestacions d’un i altre equip eren similars i era impossible distingir quina formació havia quedat primera i quina quarta a la lliga regular.

Un servei en profunditat va modificar aquest escenari. Adil Daali no va poder rebutjar la pilota amb contundència. El seu refús el va recollir Pol Tolrà i l’ala va donar avantatge als amfitrions amb un golàs (min 7). Tot seguit, Panocha no va poder controlar una assistència letal i Isaac Fernández va desviar a córner la canonada d’Asis. Els xuts arran de pal d’Alagi i Josan van precedir el 2 a 0. El servei en profunditat de Joel Císcar va sorprendre la defensa manresana i va habilitar Kambon Touré Alagi per encarar en solitari Adil Daali i superar-lo amb una subtil vaselina. Després del temps mort sol·licitat per Pau Machado, Asis va poder minimitzar el desavantatge del Covisa Manresa FS en dues ocasions. La seva primera gardela va fregar el travesser i la segona va rebre l’encertada resposta d’Isaac Fernández.

Quan faltaven quatre minuts i mig per al final del primer acte, els àrbitres van expulsar amb targeta vermella Asis Boukhress. L’internacional marroquí va replicar el cop de colze inicial de Pipa, però els col·legiats només es van adonar de la segona acció. En inferioritat numèrica, els bagencs únicament van concedir una ocasió a Pol Tolrà abans que unes mans de Santa permetessin a Pipa marcar el tercer gol dels mataronins en executar de forma inapel·lable un doble penal (min 17).

La sentència va arribar en el decurs del primer minut de la represa. El porter Isaac Fernández va detectar Panocha a l’àrea visitant amb la posició guanyada i va efectuar un servei en profunditat per tal que el pivot desviés de cap a gol la pilota amb letal subtilesa (4 a 0). Aquest marcador va condicionar el desenvolupament de tot el segon període. El Futsal Mataró va acceptar de bon grat que el Covisa Manresa FS monopolitzés la possessió de la pilota i es va parapetar en defensa. Isaac Fernández va palesar de nou les seves aptituds en conjurar el xut de Carles Lavado. Pau Machado va optar per jugar amb porter jugador els últims 12 minuts i 19 segons. El porter mataroní va aturar la rematada des del segon pal de Manu, però no va poder evitar el gol d’Èric Castillo quan encara faltaven 7 minuts i 45 segons per al final. A continuació, Gerard Pusó va aprofitar la centrada de Santa per marcar el 4 a 2 (min 34). L’expulsió per doble amonestació de Kambon Touré Alagi va permetre als manresans jugar dos minuts amb un jugador més. Una oportunitat única per empatar i forçar que l’eliminatòria es resolgués a la tanda de penals. Panocha va evitar que Èric Castillo fes el 4 a 3 sobre la mateixa línia de gol i Isaac Fernández va aturar els enverinats xuts d’Èric Castillo i Josan.