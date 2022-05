L’esport femení viu un moment àlgid al nostre país. El Camp Nou acumula dos rècords mundials consecutius d’assistència amb els partits de Champions del seu imbatible equip femení, Catalunya ha acollit per primera vegada un Mundial d’handbol femení a Granollers, properament viurem un Mundial d’hoquei sobre herba a Terrassa i un Europeu de softbol a Gavà, Barcelona, Viladecans i Sant Boi de Llobregat, i cada any augmenta la nòmina d’icones de l’esport femení. La pilota d’or Alexia Putellas agafa el relleu de Laia Palau, Laia Sanz, Núria Picas, Mireia Belmonte... amb joves promeses o realitats com Ariana Sánchez, Mireia Benito, Aitana Bonmatí, Paula Badosa o Bea Ortiz.

El “boom” també té una traducció en altres xifres més genèriques, les del nombre dones federades. En els darrers deu anys, les llicències esportives femenines han augmentat un 20%, arribant a les 163.000 i ja representen un 27% del total. Trencant estereotips i superant el marc mental que hi ha esports d’homes i esports de dones.

Tanmateix, l’esport femení parteix amb un hàndicap de visibilitat, reconeixement i normalització acumulat durant molts anys, de sempre. Per això encara és molt necessari que rebi un suport més gran.

El Govern de la Generalitat que encapçala Pere Aragonès s’ha marcat com a objectiu que aquesta sigui "la legislatura de l’esport femení". El passat abril, durant l’acte de presentació de les noves línies de suport a l’esport femení i els ajuts als clubs en competicions internacionals, el cap de l’Executiu va anunciar que el Govern, a través de la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física (SGEAF), multiplicarà per quatre els ajuts destinats a l’esport femení fins a arribar als 3 milions d’euros. Un salt qualitatiu respecte als 750.000 euros que s’hi van destinar el 2021.

Segons va explicar la secretària general de l’Esport i de l’Activitat Física, Anna Caula, amb aquests ajuts es vol "empoderar el sistema esportiu català. Augmentant el suport econòmic, especialment en l'àmbit femení, perquè guanyi visibilitat, generi referents i corregeixi les desigualtats". La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, va subratllar que les ajudes suposen un “salt qualitatiu i quantitatiu molt important de suport al món de l’esport català”.

A banda de l’increment pressupostari, l’altra novetat del programa específic d’ajuts per a equips femenins és que arribaran no només als clubs que participen en les màximes categories estatals sinó també als que ho fan en les segones màximes categories, la qual cosa permetrà donar suport a més equips.

Aquesta és una part de totes les accions que la SGEAF porta a terme per ajudar a la promoció i projecció de l’esport femení. Altres vies de suport han estat el patrocini d’esdeveniments rellevants com l'Estrella Damm by Catalunya Ladies Open de golf, el primer equip femení al Dakar 2022 i l’equip Massi-Tactic UCI de ciclisme femení, explicitant l’empenta en esports masculinitzats o el suport a l’organització de competicions de màxim nivell com el Mundial handbol de Granollers i els propers Europeu de softbol i Mundial d'hoquei sobre herba, així com a la creació del Barcelona Open Banc Sabadell Sub-14 femení i masculí.

Pel que fa al segon programa d’ajuts, vinculat a la participació de clubs masculins i femenins en competicions internacionals (programa Catalunya al Món), l’Executiu també fa un esforç rellevant per garantir que els clubs del país puguin prendre part en els principals tornejos internacionals.

Com a novetat, el Govern també vol acompanyar i reconèixer l’esforç i els èxits dels equips masculins i femenins de primer nivell, a través de dues noves línies d’ajuts: la primera, per donar suport als equips que han ascendit a categories estatals, i la segona, per als equips que han obtingut resultats rellevants en les màximes categories estatals.

Increment del suport econòmic al teixit esportiu català

Més enllà d’aquest paquet d’ajuts destinat als clubs de Catalunya, l’increment pressupostari de la SGEAF, a través del Consell Català de l’Esport, aquest 2022 es tradueix en altres àmbits del sistema esportiu català.

En primer lloc, destinarà 14.250.000 euros per a subvencionar l'acció de les federacions esportives catalanes durant la temporada 2021-2022. Uns ajuts que refermen el compromís de fer costat a l’activitat de les 71 federacions, en una temporada en què arrosseguen encara les conseqüències derivades de la pandèmia.

En segon lloc, la SGEAF dotarà els Consells Esportius amb 6 milions d’euros per donar suport al desenvolupament dels programes d'esport escolar que impulsa el Govern: els Jocs Esportius Escolars de Catalunya, el Pla Català d’Esport a l’Escola, l’Esport Blanc Escolar, l’Esport Blau Escolar i el Fitjove, que promouen l’activitat física com a eina educativa, saludable i de valors entre el jovent.

En tercer lloc, el Govern ampliarà fins als 6 milions d’euros la partida d’ajuts per a entitats per a la realització de les activitats esportives i actes que tinguin un impacte significatiu en el conjunt del sistema esportiu a Catalunya o de rellevància social i històrica, executats durant les temporades 2020-2021 i 2021-2022.