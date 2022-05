Rafa Martínez ha confirmat als micròfons de Movistar+ que el partit contra el Reial Madrid d'aquest dissabte al Congost ha sigut l'últim de la seva etapa com a jugador. Amb 40 anys i 19 temporades a l'ACB l'escorta santpedorenc ha rebut una sentida ovació del públic segons abans d'acabar l'enfrontament contra els blancs, això sense que se sabés que penjava la samarreta definitivament. Un Rafa molt emocionat, entre llàgrimes, ha dit que "tot acaba i és un orgull poder-ho fer a casa i em quedo amb la gent que he conegut i als llocs que he estat, confirmo que la temporada que ve ja no jugaré més a bàsquet".

Rafa Martínez ❤️#PlayoffLigaEndesa pic.twitter.com/jRkQEhEySG — Liga Endesa (@ACBCOM) 28 de mayo de 2022 Trajectòria del mite de Santpedor Rafa Martínez va debutar en un partit al Nou Congost contra el FC Barcelona, el 9 d’octubre del 1999, quan només tenia disset anys. Després van arribar les cessions al Vic i al Valls i en la temporada 2003-04 ja es va establir a la primera plantilla de manera regular, de la mà de Ricard Casas. El seu partit número 100 no va ser gaire exitós. Segons dades del periodista Gerard Castañé, va ser una derrota a casa, jugant encara amb el Manresa, la temporada 2005-06 davant del Fuenlabrada (88-90) que va significar el preludi del descens que es confirmaria set dies després a Menorca, amb una penetració del mateix jugador bagenc que no va entrar. Després d’un any a la LEB, l’equip va tornar a l’ACB com a campió, amb Rafa Martínez aixecant el trofeu, i al final de la temporada 2007-08 se’n va anar a València. Va ser allà on va disputar el partit número 200, un triomf per 66-58 davant del Cajasol. Ja establert a la capital del Túria, hi va jugar el partit número 300 la temporada 2012-13 (triomf a la pròrroga contra l’Estudiantes per 81-71), el 400 (triomf per un espectacular 104-111 a la pista del Bilbao, que seria el seu posterior equip, la temporada 2015-16 ) i el 500 (també victoriós, per 77-95, a la pista del Gipuzkoa, en la 2017-18).