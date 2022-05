La formació juvenil del Club Gimnàstic de Manresa es va imposar a la descendida UE Olot en l’última jornada de la Lliga Nacional Juvenil (2 a 0), però les victòries del CF Badalona i de la FE Grama van convertir en estèril el triomf dels escapulats i, per tant, els conjunts badaloní i colomenc van segellar l’ascens a la Divisió d’Honor Juvenil.

Els jugadors de l’equip entrenat per Óscar Segura van exhibir intensitat i concentració des dels primers minuts de la confrontació i van monopolitzar la possessió de la pilota i la iniciativa ofensiva durant el primer període. Tot i això, el rigor de la defensa de l’equip de la Garrotxa només els va concedir dues ocasions de gol. Elian Prunés va culminar una penetració per la dreta de l’atac local amb una enverinada centrada creuada que Ian Martínez no va poder rematar amb encert (min 6). El davanter centre escapulat va ser més efectiu a la segona i va donar avantatge als amfitrions amb un potent i col·locat xut ras i creuat des de la frontal de l’àrea de penal (min 22). Quatre minuts després, la ràpida sortida d’Oriol Salom va impedir a Arnau Forés encarar-lo en solitari.

El desenvolupament de la segona meitat va seguir paràmetres similars. Els amfitrions van persistir en la seva ofensiva. Isaac Vila es va lluir per aturar una enverinada rematada de Luka Managadze (min 68). Tot seguit, però, no va poder impedir el gol del davanter escapulat després d’una magnífica retallada (min 72). En el darrer minut del temps reglamentari, l’olotí David Pedrosa va estavellar una gardela al pal.

Així doncs, i després dels resultats de la jornada, el Club Gimnàstic de Manresa militarà en el proper exercici, per quarta temporada consecutiva, a la Lliga Nacional Juvenil, categoria a la qual va arribar després del descens de categoria que es va concretar la primavera del 2019.