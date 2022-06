El primer equip del Sala 5 Martorell ha golejat aquesta tarda a la pista del Deporcyl Guardo FS per 4-11 i s'ha classificat per la darrera eliminatòria de la fase d'ascens a Segona Divisió de futbol sala. El conjunt del Baix Nord s'havia imposat a l'anada per 7-3 i ahir no va donar cap opció al rival de la província de Palència. Dos gols d'Oussama i Sánchez a l'inici del matx van començar a certificar ben aviat el triomf català.

Els martorellencs estan ara a l'espera de la resolució de les altres cinc eliminatòries que es juguen aquest cap de setmana. Els sis equips guanyadors quedaran emparellats en tres eliminatòries i els vencedors obtindran l'ascens de categoria.