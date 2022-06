L’Espanyol honra el centenari del futbol callussenc

Quasi dos-cents espectadors es van aplegar ahir a les grades del Municipal Andreu Lladó per gaudir amb la contundència defensiva d’Eloy Pérez, el lideratge del campió del món Joan Capdevila, la sapiència futbolística del manresà David García, les incursions per la dreta de Toni Velamazán i l’efectivitat golejadora de Manel Martínez. El cinquè acte commemoratiu del centenari del CF Callús va ser una interessant confrontació entre els equips de veterans del RCD Espanyol i del club amfitrió. Els bagencs van mantenir la capacitat competitiva durant la primera mitja hora de joc. Fins i tot, jugadors com Dani Beltran, Fran Remesal i Pau Hernández van deixar palesa la seva capacitat per desequilibrar la defensa de l’oponent. No endebades, Pau Hernández va xutar arran de pal (min 4) i va neutralitzar l’avantatge inicial dels blanc-i-blaus en aprofitar un servei en profunditat per batre Juanma amb una inapel·lable rematada rasa (min 15). Tot i això, el sabadellenc Manel Martínez va evidenciar que manté intacta la voracitat golejadora i va materialitzar el segon i el tercer gol espanyolistes. Arnau Llibert va incrementar l’avantatge visitant abans del descans (1 a 5) i, a la represa, després que Manel Martínez signés un pòquer, el central Joan Capdevila i el lateral esquerre manresà David García es van afegir al festival golejador de l’Espanyol, tot i les modificacions tàctiques plantejades pels tècnics callussencs Raúl Rusca, David Flores i Carlos España.