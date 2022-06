La Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) ha anunciat aquest dimarts un acord pel qual s’igualen les condicions econòmiques de les seleccions absolutes femenina i masculina. Un dia històric per al futbol femení a Espanya, ja que les condicions de primes i drets d’imatge entre les dues plantilles seran les mateixes.

El president de la RFEF, Luis Rubiales, ha signat el document de compromís amb les capitanes d’Espanya, Alexia Putellas, Patricia Guijarro i Irene Paredes, en un acte que s'ha celebrat a la Ciutat del Futbol i en el qual hi ha sigut present la totalitat de les jugadores concentrades durant aquests dies a la seu federativa per preparar l’Eurocopa d’Anglaterra, així com el cos tècnic de la Selecció espanyola.

Gràcies a aquest acord, s’igualen les primes que reben en percentatges les jugadores a les que reben els jugadors d’Espanya. A més, es regularitzen i milloren els drets d’imatge que rebran les futbolistes i es pacten abundants millores en les condicions de treball de la Selecció espanyola de futbol.

La capitana de la selecció Irene Paredes ha agraït l’esforç de la federació: «L’acord de negociació ha sigut llarg i dur, però gràcies a Luis Rubiales ha sigut possible».

«La igualtat existeix»

Amanda Gutiérrez, presidenta del sindicat Futpro, també ha valorat la decisió. «És un dia històric. Cal admetre que la RFEF sempre recolza el futbol femení. Iguala la condicions entre el sector masculí i femení. Luis Rubiales ha demostrat amb fets que la igualtat existeix. Els mateixos criteris de repartiment en els tornejos UEFA i FIFA. És un paquet complet en el qual es millora tot: dietes, desplaçaments i premis», ha dit.

Rubiales, per la seva banda, ha assenyalat que «les negociacions han sigut llargues però fructíferes. Estan en l’elit. Les jugadores tindran a partir d’ara un avanç de les primes. És un paquet per cinc anys». I va afegir: «Cal potenciar el futbol femení. El que més tranquil es queda és el seleccionador, Jorge Vilda».

«El segon punt són els drets d’imatge. Els futbolistes de la masculina han gaudit dels drets d’imatge des de sempre. Quan vam arribar vam veure que vosaltres no els teníeu. Ja per al Mundial de França es va canviar. Ara s’actualitza amb caràcter retroactiu des d’un 20% fins a un 80%. Totes tindran un percentatge», ha explicat el president de la Federació.