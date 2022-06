El FS Olius Atlètic Pi va guanyar la 22a edició de les 12 hores de futbol sala del Solsonès. Els oliuencs es van imposar a la final a l’equip del Bar Castell (3 a 0). El subcampió, tot i ser el conjunt menys golejat de la competició (només va encaixar dos gols abans de jugar la final), no va poder aturar les escomeses ofensives i l’efectivitat golejadora del FS Olius Atlètic Pi i va cedir sense pal·liatius. El màxim golejador de l’edició d’enguany de les 12 Hores de futbol sala del Solsonès va ser el jugador del FS Clariana de Cardener Abdelmajid Banzakour, autor de 5 gols.

Amb aquesta consecució, el conjunt oliuenc segella un merescut doblet a les competicions de futbol sala d’àmbit comarcal característiques del Solsonès. No endebades, dues setmanes abans, el FS Olius Atlètic Pi va tancar com a campió indiscutible la tradicional Lliga Comarcal del Solsonès, amb 74 punts. Els oliuencs van finalitzar la competició amb 12 punts d’avantatge sobre el segon classificat, el FS Punxó (Navès). Els 60 punts sumats pel Bar Castell li van atorgar la tercera posició final. El màxim golejador de la lliga va ser Carles Solé (FS Solsona-Instal·lacions XDM), amb 45 gols, seguit de prop per Carles Altarriba (FS Olius Atlètic Pi), autor de 41 gols.