Després d’un brillant final de temporada com a tècnic de les seleccions catalanes de base, amb les quals va aconseguir uns quants títols, l’entrenador i jugador bagenc Gerard Pusó farà les maletes i abandonarà el Covisa Manresa, amb el qual jugava a Segona Divisió B. La culpa la té l’oferta del Peníscola, equip amb grans aspiracions, per tal que sigui el segon entrenador de l’equip, al costat del tècnic, que seguirà sent Santi Valladares.

D’aquesta manera, segons la nota feta pública per l’entitat, el Servigroup Peníscola Globeenergy, Pusó arribarà per ser el segon entrenador amb el crèdit que li donen fins a cinc títols amb les seleccions catalanes de base. A part d’ell, s’incorporen a l’entitat Jesús Figuerola, que retorna a casa com a nou tècnic assistent, i Jon Pérez, que serà el preparador físic de la formació castellonenca. A través de les xarxes socials, Pusó ja ha manifestat que entoma el repte «amb molta il·lusió i moltes ganes de treballar». L’aspiració del Peníscola, conjunt amb historial a la màxima categoria, serà recuperar-la després d’un any en què va ser segona a la fase regular de la Segona Divisió RFEF, però en què va perdre la primera ronda del play-off davant de l’Atlético Benavente, després d’empatar a fora i perdre a casa per 2-3.