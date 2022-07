El llançador olesà del CA Igualada-Petromiralles Aleix Camats va quedar en desena posició en la final de llançament de disc de l’europeu sub-18 que s’està disputant a Jerusalem. Camats va fer un millor llançament de 52.58 en el seu primer intent. En el segon només va arribar a 51.90 i el tercer va ser nul, la qual cosa no li va permetre passar a la millora dels vuit millors. El campió va ser l’ucraïnès Mykhailo Brudin, amb un llançament de 64.51,

L’altre representant de casa nostra ahir va ser David Pérez, de l’Avinent Manresa, un dels favorits a medalla, que no va tenir problemes per arribar a les semifinals. Pérez va ser segon de la seva sèrie, amb un temps de 53.94, i va entrar per llocs. Avui correrà a les 9 del matí, hora d’aquí, a la recerca d’un lloc a la final. Abans, l’olesana del València Daniel Fernández farà la classificació de disc, i a les 17.10, Martí Serra, de l’Avinent, disputarà la final de perxa.