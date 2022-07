El Club Egiba de Manresa ha marxat amb 21 medalles, 7 d'elles d'or, dels Campionats d'Espanya de gimnàstica artística que s'han disputat aquest dissabte a Pamplona. D'aquests podis, deu han estat en categoria absoluta, capitalitzats per Thierno Diallo, en la categoria masculina, i per Lorena Medina, en la femenina.

Així, en la competició absoluta masculina, Diallo ha guanyat l'or en cavall amb arcs (14,133 punts) i en paral·leles (14,800), els seus dos millors aparells. A part, ha estat tercer en la competició general, en terra i també en el torneig per equips, amb la qual cosa ha totalitzat cinc medalles. Ha completat la seva actuació amb un quart lloc en anelles i un 14è en la barra, en què ha comès una errada.

En la competició femenina absoluta, l'Egiba també ha estat segon per equips. La seva principal representant, la gironellenca Lorena Medina, ha estat tercera en el concurs individual, només superada per Alba Petisco (Les Moreres) i Laura Casabuena (El Pastoret). En la mateixa classificació, la seva companya Aina Solà ha estat 13a i Carla Font, 31a. Per aparells, Medina ha guanyat el salt, amb una nota de 12,825 punts. També ha guanyat el bronze en barra d'equilibris i en terra i ha estt cinquena en asimètriques. Aina Solà, per la seva banda, ha estat a punt d'obtenir el podi en salt, ja que hi ha quedat quarta, a 475 mil·lèsimes de la primera posició.

En la competicio júnior, la gran dominadora ha estat Laia Font, també de l'Egiba. Ha guanyat el concurs individual i també els aparells de terra i barra d'equilibris, amb la qual cosa ha totalitzat tres ors. A sobre, ha estat plata per conjunts, en salt i en asimètriques. La seva companya Ona Sánchez, a part de la plata per conjunts també ha estat cinquena en salt, en la seva millor posició per aparells.

En l'apartat masculí, el santjoanenc Álvaro Giráldez també ha pujat al podi. Ha guanyat en la barra fixa, ha estat segon en paral·leles i tercer en terra. A més, ha obtingut la tercera posició en la classificació per equips.

Més medalles de base

Aquestes no han estat les úniques medalles de la gimnàstica de casa nostra a Pamplona. En la categoria V06, fins a 13 anys, l'Egiba ha quedat primer per equips gràcies al quart lloc de Clàudia Navarro, el sisè de Júlia Garcia i el setè de Maria Comallonga. Cap d'elles no ha pogut obtenir premi per aparells, però sí la gimnasta de l'Esparreguera Yaama Diedhou, que ha estat tercera en el concurs individual i segona en barra d'equilibris.

Finalment, en la categoria V01, de menors de vuit anys, quatre medalles per a l'Abrera gràcies a Carla Castel, que ha estat segona en l'apartat individual, per equips i en barra i ha quedat en tercera posició en terra.