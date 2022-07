Els tres equips berguedans de Segona Catalana (CF Atlètic Gironella, CE Berga i CE Puig-reig), el bagenc (FC Joanenc) i el solsoní (CF Solsona) seran els protagonistes de la sisena edició de la Copa Cor de Catalunya. L’històric CE Sallent, un clàssic d’aquesta categoria que el proper curs militarà a Tercera Catalana, completa el sextet de formacions de la Catalunya central que lluitaran per conquerir un dels trofeus de pretemporada més preuats de casa nostra. Tal com és habitual, en una primera fase, els equips es dividiran en dues agrupacions. Enguany, el grup A el configuren l’equip amfitrió, el conjunt groc-i-blanc i la formació solsonina, mentre que el B aplega al campió del grup 7è de Tercera Catalana, a berguedans i a sallentins. Així doncs, la Copa Cor de Catalunya obrirà el foc competitiu el diumenge, 28 d’agost, amb un atractiu programa. A les 18 hores, al Municipal de Sant Joan de Vilatorrada, seu única de l’esdeveniment, es disputarà el primer matx del grup B, que enfrontarà al CE Berga i al CE Puig-reig. Dues hores i quart després, FC Joanenc i CF Atlètic Gironella dirimiran el guanyador del partit inaugural del grup A. La fase de grups es completarà el divendres, 2 de setembre. Dos dies després, els guanyadors d’ambdós triangulars competiran, a partir de les 21.15 hores, per determinar el campió d’aquesta sisena edició.