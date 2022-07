La fiscalia demana cinc anys de presó per a l'expresident del Barça Sandro Rosell i quatre per a l'exfutbolista blaugrana Neymar Jr per estafa i corrupció en els negocis pel fitxatge del davanter brasiler el 2013. El FC Barcelona també està acusat pels mateixos delictes i s'enfronta a una multa total de 8,44 milions d'euros, a més d'una indemnització conjunta amb la resta d'acusats de 3,2 milions.

En canvi, el ministeri públic demana l'arxivament de la causa per al successor de Rosell, Josep Maria Bartomeu. Segons la fiscalia, el Santos, club de procedència, el Barça i el futbolista van simular un fitxatge més baix del real per no pagar el que corresponia a un fons d'inversió que tenia part dels drets del futbolista.