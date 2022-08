«Montserrat, la muntanya màgica ens està esperant!». Aquest és el lema que ha triat la Comissió Selènika de la Penya Ciclista de Navarcles per explicitar que l’emblemàtica marxa de resistència en BTT visitarà en aquesta 34a edició, per primera vegada, el massís montserratí.

La Marxa Selènika es desenvoluparà, aquest any, el diumenge 2 d’octubre. Tal com és habitual, els ideòlegs de la prova han preparat dos itineraris. Ambdós, però, es dirigiran des de Navarcles, el tradicional punt de sortida i arribada de la Marxa Selènika, cap al massís de Montserrat, i passaran per la vall del Llobregat fins a la del Cardener. El circuit dissenyat per als ciclistes més agosarats té una longitud de 97 km (77,5 dels quals transitaran per camins rurals o pistes i 6,5 per senders i corriols). Els participants hauran de superar un desnivell positiu acumulat de 2.360 metres recorrent alguns dels paisatges naturals més preuats de Navarcles, Sant Fruitós de Bages, Manresa, Castellgalí, Sant Vicenç de Castellet, Castellbell i el Vilar, Marganell, el Bruc, Sant Salvador de Guardiola, Rajadell, Fonollosa, Sant Joan de Vilatorrada i Santpedor. Per tant, s’immergiran de ple en el parc natural de Montserrat. El punt més alt del circuit serà la collada de can Maçana (715 m). Per la seva banda, els ciclistes que optin pel recorregut més assequible, de 65 km, aniran des de Marganell cap a Salelles passant per la riera del Cornet.

El període per formalitzar les inscripcions es va iniciar el dilluns 25 de juliol i finalitzarà el diumenge 4 de setembre. El cost per a cada participant és de 46 euros i inclou els tradicionals mallot commemoratiu i diploma acreditatiu personalitzat. Per a més informació, els interessats es poden adreçar al lloc web www.selenika.com.