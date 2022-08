Vuitè partit de pretemporada, segon duel contra un conjunt de la Segona Divisió RFEF i inequívoca constatació del nivell d’exigència que comporta militar a la quarta categoria estatal. El CE Manresa va cedir contra un excel·lent RCD Espanyol B (0 a 3) que va superar els blanc-i-vermells durant el primer període i que va assolir una renda significativa a l’electrònic (0 a 2). Els locals van reaccionar a la represa i van sotmetre el seu oponent, però quan més mereixien minimitzar la diferència, van encaixar el gol de la sentència. Un càstig excessiu per als manresans, que van maldar per marcar fins als últims minuts.

La presència a l’equip inicial del CE Manresa del central Aleix Ruiz va ser la novetat més significativa del conjunt dirigit per Ferran Costa. L’exjugador del Casino SD Arzúa (Galícia) s’ha incorporat a les sessions preparatòries del primer equip blanc-i-vermell per si es confirma que Joan Castanyer, com Uri Pérez, té una lesió greu que exigeix una intervenció quirúrgica.

Tot i que una enverinada centrada de David Acedo envers la posició d’Adrià Casanova que va conjurar la defensa blanc-i-blava quan només s’havien consumit 39 segons de joc va ser la primera acció perillosa de la confrontació, el primer període va ser una exhibició de qualitats futbolístiques dels jugadors de Luis Blanco. El RCD Espanyol B va fer-se amb la possessió de la pilota i amb la iniciativa ofensiva. Els blanc-i-blaus van moure l’esfèrica amb encert, criteri i rapidesa, amb Javi Hernández i Miguel Carvalho com a futbolistes més destacats. La pressió dels blanc-i-blaus sobre la defensa manresana obligava els blanc-i-vermells a efectuar forçats serveis en profunditat que accentuaven el domini del seu oponent. Una assistència de Javi Hernández va habilitar Kenneth Soler per penetrar com a extrem esquerre. El seu potent xut creuat el va refusar Héctor Hurtado (min 7).

Un quart d’hora després, el porter martorellenc no va poder fer res per evitar el 0 a 1. Miguel Carvalho va penetrar com a extrem i va servir la pilota per tal que Max Svensson l’enviés a la mateixa creueta superior dreta de la porteria local des del punt de penal. El gol encaixat va esperonar el CE Manresa i Jaume Pascual va disposar de dues bones ocasions per empatar (minuts 25 i 27). El joc es va equilibrar durant l’últim quart d’hora, però una incursió com a extrem dret del lateral Antoniu Roca va propiciar el segon gol de Max Svensson (min 39).

Ferran Costa va modificar l’estructura del CE Manresa a la represa (3-4-3) i els locals van sotmetre el seu oponent i van generar tres immillorables ocasions, però la rematada a la mitja volta de Noah (min 54) i el seu posterior xut ras i creuat (min 56), així com l’esplèndida rematada de cap de Javi López (min 60) no van fructificar i els visitants van sentenciar la victòria (min 73).