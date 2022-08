Tot i que la golejada es va consumar en el darrer tram de la confrontació, el CE Berga va oferir unes notables prestacions en el primer partit de preparació i es va imposar sense pal·liatius al barceloní Alzamora CF (5 a 1). El tècnic dels blanc-i-vermells, Christian Fernández, va fer debutar amb el primer equip un bon nombre de futbolistes de la formació juvenil, entre els quals el central Alexandru Flavius Jitari, el lateral esquerre Roger Fíguls o els extrems Jordi Bosoms i Tobías Nahuel Araújo. Aquests futbolistes van respondre a la confiança de l’entrenador i van ser partícips de la consumació de la contundent victòria berguedana.

La primera part de la confrontació es va caracteritzar per l’equilibri, tot i que els berguedans van evidenciar la seva inequívoca vocació ofensiva. Així doncs, els amfitrions van disposar de la possessió de la pilota i van generar més accions de perill que el seu oponent, però ambdós equips es van retirar als vestidors sense modificacions al marcador.

En aquest primer període, va debutar amb el Club Esportiu Berga un dels dos darrers fitxatges que ha concretat Christian Fernández: el lateral esquerra Isaac Iglesias (UE Avià). La segona incorporació que han fet els blanc-i-vermells els últims dies, també prové del conjunt avianès: es tracta del mitja punta Ferran Soler.

Quan encara no s’havia consumit un minut de la represa, el central Quim Creus va marcar en pròpia porteria en intentar desviar amb el cap una centrada des de la dreta de l’atac de l’Alzamora CF. L’adversitat no va destarotar els berguedans, ans el contrari. Els blanc-i-vermells van prémer l’accelerador ofensiu i un servei en profunditat va habilitar el lateral Álex Borja per encarar en solitari el porter barceloní i per batre’l amb una gardela inapel·lable (min 57). La remuntada no es va concretar fins al minut 75. Arnau Pons va executar un servei de falta lateral i Oriol Ruiz va etzibar una volea indeturable al segon pal (2 a 1). Dos minuts després, Alexandru Flavius Jitari va pispar la pilota a un oponent a la seva línia de tres quarts defensiva, va superar l’oposició d’un central i va segellar la victòria del CE Berga amb un xut des de fora de l’àrea. En els darrers minuts del duel, els blanc-i-vermells van arrodonir la golejada. Primer, Álex Borja va robar la pilota al lateral esquerre de l’Alzamora CF i va penetrar com a extrem per la dreta fins a armar un mortífer xut ras arran de la base del pal dret de la porteria bacelonina (min 81). Cinc minuts després, una assistència d’Arnau Pons va habilitar Ramon Artigas per encarar en solitari el porter visitant i per marcar el cinquè amb una subtil rematada rasa (min 86).