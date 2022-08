El santpedorenc Pep Guardiola tornarà aquest dimecres al Camp Nou dirigint el Manchester City per enfrontar-se al conjunt blaugrana en un partit amistós que destinarà tots els seus beneficis a la lluita contra l'ELA (Esclerosi Lateral Amiotròfica), la malaltia que pateix l'exjugador Juan Carlos Unzué, que ha impulsat l'organització d'aquest partit.

El matx, que començarà a les 21.30 hores, tindrà grans al·licients esportius més enllà de la tornada al feu 'culer' de l'entrenador del millor Barça de la història.

A l'Spotify Camp Nou hi haurà Bernardo Silva, pretès per l'equip català, i per primera vegada en la seva carrera Erling Haaland, la nova estrella dels 'citizens', trepitjarà la gespa blaugrana.

L'última vegada que Guardiola va jugar com a visitant al Camp Nou va ser en la fase de grups de la Lliga de Campions 2016-2017. Llavors el Barça va passar per sobre del Manchester City amb un 4-0 gràcies a un hat-trick de Leo Messi i un gol de Neymar. Precisament, Unzué era el segon entrenador del conjunt català, dirigit per Luis Enrique.

El tècnic del City, que arriba a Barcelona després d'empatar al camp del Newcastle (3-3) en la Premier League, no parlarà en roda de premsa fins al final del partit.

El conjunt anglès prepara el duel al complex esportiu la Vinya de Caldes de Malavella (Selva) i Guardiola ho va aprofitar per veure en directe aquest dilluns a Montilivi el triomf del Girona (3-1) contra el Getafe en la segona jornada de LaLiga Santander.

Aquest partit contra l'ELA en un inici estava previst que es disputés l'estiu passat, però les restriccions d'aforament per la pandèmia del coronavirus van provocar que els organitzadors preferissin esperar-se amb la intenció de recaptar els màxims diners possibles. Per aquest dimecres s'espera un Spotify Camp Nou pràcticament ple.

El Barça arriba a la cita amb la moral alta després del triomf per 1-4 contra la Reial Societat del passat diumenge que li ha retornat la confiança perduda després de l'empat en l'estrena de lliga contra el Rayo Vallecano.

Xavi Hernández podria donar minuts a jugadors menys habituals tenint en compte que diumenge l'equip té un altre partit de Lliga contra el Valladolid.

També serà una oportunitat per veure en acció al central Jules Koundé, l'únic dels cinc fitxatges blaugranes d'aquest estiu que encara no ha pogut ser inscrit en LaLiga.

De moment, tan sol va poder jugar en el Trofeu Joan Gamper contra el Pumas mexicà (6-0). A més, Xavi Hernández podrà comptar amb el capità Sergio Busquets, que no va jugar al Reale Arena per sanció.